Azerbajdžan poslal do Náhorného Karabachu humanitárnu pomoc, Arménsko je schopné prijať 40-tisíc evakuovaných osôb

Rozpustenie vlády

Zaručia im všetky práva a slobody

22.9.2023 (SITA.sk) - Azerbajdžan v piatok oznámil, že do Náhorného Karabachu začal posielať potraviny a ďalšiu humanitárnu pomoc.Tamojšie ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, že dve 20-tonové nákladné vozidlá s hygienickými potrebami a potravinami, ako aj dva nákladiaky s chlebom vycestovali do regiónu po ceste z Agdamu, ktorý sa nachádza východne od neho. Dosiaľ dodávky do Náhorného Karabachu smerovali z Arménska na západe.Pomoc smeruje do Náhorného Karabachu dva dni po tom, čo tamojšia separatistická vláda uzavrela s Azerbajdžanom prímerie po krátkych intenzívnych bojoch s azerbajdžanskými silami.Úrady v regióne, ktorý sa nachádza v Azerbajdžane, ale bol pod kontrolou etnických Arménov, v stredu súhlasili so zložením zbraní a rozpustením vlády. Rozhovory o tom, ako bude región znovu začlenený do Azerbajdžanu, zatiaľ nedosiahli konečnú dohodu.Arménsky premiér Nikol Pašinjan v piatok na zasadnutí vlády povedal, že nie je bezprostredná potreba, aby etnickí Arméni v regióne opustili svoje domovy. Zdôraznil tiež, že Arménsko je pripravené prijať v prípade potreby až 40-tisíc evakuovaných osôb.Minister zahraničných vecí Azerbajdžanu Džejhun Bajramov vo štvrtok na pôde OSN povedal, že jeho krajina je odhodlaná zaručiť obyvateľom Náhorného Karabachu „všetky práva a slobody“ v súlade s ústavou krajiny a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv vrátane záruk pre etnické menšiny.Rozhovory s Náhorným Karabachom v azerbajdžanskom meste Jevlach budú podľa neho pokračovať.Vojenská operácia, ktorú Azerbajdžan označil za „protiteroristickú operáciu“, si podľa arménskeho ministra zahraničia vyžiadala viac ako 200 mŕtvych, 400 zranených a viac ako 10-tisíc ľudí pred ňou utieklo z domovov.