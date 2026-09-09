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09. septembra 2026
Viac ako 130 organizácií a expertov žiada bezpečnejšie sociálne siete v EÚ namiesto plošných zákazov pre deti
Tagy: Deti zákaz sociálnych sietí
Podľa signatárov majú technologické firmy preukázať, že ich služby sú primerané veku a bezpečné už pri základnom nastavení. Európska únia by mala prinútiť technologické spoločnosti, aby ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Podľa signatárov majú technologické firmy preukázať, že ich služby sú primerané veku a bezpečné už pri základnom nastavení.
Európska únia by mala prinútiť technologické spoločnosti, aby zabezpečili bezpečnosť sociálnych sietí pre deti, namiesto toho, aby maloletým plošne zakazovala prístup na platformy. V liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej to uviedlo 132 organizácií a expertov z oblasti práv detí, digitálnych práv a duševného zdravia.
Výzva prichádza týždeň pred tým, ako má Von der Leyenová predstaviť plán EÚ na lepšiu ochranu detí pred nebezpečným obsahom a návykovými aplikáciami. Očakáva sa, že oznámi vekové obmedzenia, no zatiaľ nie je jasné, či sa budú týkať iba sociálnych sietí, alebo aj ďalších platforiem, napríklad herných aplikácií.
Signatári vrátane organizácií 5Rights Foundation, Amnesty International a Center for Countering Digital Hate vyzvali na celoeurópsky rámec digitálnej bezpečnosti. Podľa nich by sa EÚ mala sústrediť na bezpečnosť technológií, ktoré deti používajú, aj prostredníctvom presadzovania aktu o digitálnych službách, a nie prenášať „bremeno bezpečnosti na rodičov alebo deti“.
„Musí zabezpečiť, aby primerané vekové obmedzenia išli ruka v ruke s dôslednými bezpečnostnými opatreniami, aby digitálne prostredia deti chránili aj posilňovali, a to už svojím návrhom a predvoleným nastavením,“ uviedli autori listu. Odporúčajú tiež stanoviť minimálne bezpečnostné štandardy pre digitálne produkty a služby určené vekovým skupinám do 18 rokov a vekovo obmedziť vysoko rizikové funkcie.
Výkonná riaditeľka 5Rights Foundation Leanda Barrington-Leachová uviedla, že Európania už majú dosť toho, ako technologické firmy využívajú deti, no od politických lídrov očakávajú viac než rýchle zákazy. „Deti potrebujú a zaslúžia si bezpečné digitálne služby primerané veku. EÚ má moc stanoviť štandard a vyžadovať od technologických spoločností, aby preukázali, že ho spĺňajú, skôr než získajú prístup k deťom,“ povedala.
Von der Leyenová čelí tlaku z viacerých strán. Estónsky minister pre digitálne záležitosti podporil názor, že meniť by sa mali predovšetkým samotné platformy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron naopak v liste predsedníčke Komisie vyzval na európske pravidlá zakazujúce sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov. Podobný návrh vo Francúzsku v auguste zrušil najvyšší súd pre rozpor so slobodou prejavu.
Podľa predstaviteľov EÚ Von der Leyenová zvažuje vekové hranice 13 alebo 15 rokov. Podrobnosti by mala predstaviť 16. septembra vo svojom každoročnom prejave o stave Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako 130 organizácií a expertov žiada bezpečnejšie sociálne siete v EÚ namiesto plošných zákazov pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia by mala prinútiť technologické spoločnosti, aby zabezpečili bezpečnosť sociálnych sietí pre deti, namiesto toho, aby maloletým plošne zakazovala prístup na platformy. V liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej to uviedlo 132 organizácií a expertov z oblasti práv detí, digitálnych práv a duševného zdravia.
Výzva prichádza týždeň pred tým, ako má Von der Leyenová predstaviť plán EÚ na lepšiu ochranu detí pred nebezpečným obsahom a návykovými aplikáciami. Očakáva sa, že oznámi vekové obmedzenia, no zatiaľ nie je jasné, či sa budú týkať iba sociálnych sietí, alebo aj ďalších platforiem, napríklad herných aplikácií.
Signatári vrátane organizácií 5Rights Foundation, Amnesty International a Center for Countering Digital Hate vyzvali na celoeurópsky rámec digitálnej bezpečnosti. Podľa nich by sa EÚ mala sústrediť na bezpečnosť technológií, ktoré deti používajú, aj prostredníctvom presadzovania aktu o digitálnych službách, a nie prenášať „bremeno bezpečnosti na rodičov alebo deti“.
„Musí zabezpečiť, aby primerané vekové obmedzenia išli ruka v ruke s dôslednými bezpečnostnými opatreniami, aby digitálne prostredia deti chránili aj posilňovali, a to už svojím návrhom a predvoleným nastavením,“ uviedli autori listu. Odporúčajú tiež stanoviť minimálne bezpečnostné štandardy pre digitálne produkty a služby určené vekovým skupinám do 18 rokov a vekovo obmedziť vysoko rizikové funkcie.
Výkonná riaditeľka 5Rights Foundation Leanda Barrington-Leachová uviedla, že Európania už majú dosť toho, ako technologické firmy využívajú deti, no od politických lídrov očakávajú viac než rýchle zákazy. „Deti potrebujú a zaslúžia si bezpečné digitálne služby primerané veku. EÚ má moc stanoviť štandard a vyžadovať od technologických spoločností, aby preukázali, že ho spĺňajú, skôr než získajú prístup k deťom,“ povedala.
Von der Leyenová čelí tlaku z viacerých strán. Estónsky minister pre digitálne záležitosti podporil názor, že meniť by sa mali predovšetkým samotné platformy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron naopak v liste predsedníčke Komisie vyzval na európske pravidlá zakazujúce sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov. Podobný návrh vo Francúzsku v auguste zrušil najvyšší súd pre rozpor so slobodou prejavu.
Podľa predstaviteľov EÚ Von der Leyenová zvažuje vekové hranice 13 alebo 15 rokov. Podrobnosti by mala predstaviť 16. septembra vo svojom každoročnom prejave o stave Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako 130 organizácií a expertov žiada bezpečnejšie sociálne siete v EÚ namiesto plošných zákazov pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deti zákaz sociálnych sietí
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