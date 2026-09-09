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09. septembra 2026
Favoriti nitrianskych volieb Hattas a Kršiak ukázali výsledky prieskumov, je medzi nimi výrazný rozdiel
Podľa jedného prieskumu môže byť rozdiel medzi lídrami v pásme štatistickej chyby. Nezávislý kandidát na primátora Nitry Igor Kršiak a súčasný primátor Nitry ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Podľa jedného prieskumu môže byť rozdiel medzi lídrami v pásme štatistickej chyby.
Nezávislý kandidát na primátora Nitry Igor Kršiak a súčasný primátor Nitry Marek Hattas (Tím Kraj Nitra) majú podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus takmer rovnakú podporu voličov. Kršiak vedie s podporou 35,5 percenta oprávnených voličov, Hattas získal 35,4 percentnú podporu, rozdiel medzi lídrami je tak v pásme štatistickej chyby.
O výsledkoch prieskumu agentúry Focus na vzorke 505 respondentov informoval tím Igora Kršiaka, ktorý si ho aj objednal. Terajší primátor Marek Hattas zverejnil výsledky prieskumu agentúry Infostat, podľa ktorého má podporu 33 percent voličov, Igor Kršiak 23,1 percentnú a ostatní kandidáti spolu by získali 22,1 percenta hlasov. Ide o výsledky prieskumu na vzorke 400 voličov starších ako 18 rokov. Podľa Kršiaka ide o starší prieskum ešte zo začiatku leta, ktorý neodráža vývoj kampane.
Prieskum agentúry Focus ukazuje, že komunálne voľby v Nitre budú predovšetkým súbojom dvoch mien. Igor Kršiak a Marek Hattas majú spolu takmer 71 percent podpory, zatiaľ čo ostatní kandidáti výrazne zaostávajú.
Kandidátka strany Republika s podporou SNS Zuzana Uhríková získala v prieskume 7,6 percenta a kandidát strany Smer-SD s podporou strany Hlas Marek Illéš 6,4 percenta. Nerozhodnutých ostáva 15,1 percenta voličov, čo je skupina, ktorá môže o výsledku volieb reálne rozhodnúť.
Zdroj: SITA.sk - Favoriti nitrianskych volieb Hattas a Kršiak ukázali výsledky prieskumov, je medzi nimi výrazný rozdiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezávislý kandidát na primátora Nitry Igor Kršiak a súčasný primátor Nitry Marek Hattas (Tím Kraj Nitra) majú podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus takmer rovnakú podporu voličov. Kršiak vedie s podporou 35,5 percenta oprávnených voličov, Hattas získal 35,4 percentnú podporu, rozdiel medzi lídrami je tak v pásme štatistickej chyby.
O výsledkoch prieskumu agentúry Focus na vzorke 505 respondentov informoval tím Igora Kršiaka, ktorý si ho aj objednal. Terajší primátor Marek Hattas zverejnil výsledky prieskumu agentúry Infostat, podľa ktorého má podporu 33 percent voličov, Igor Kršiak 23,1 percentnú a ostatní kandidáti spolu by získali 22,1 percenta hlasov. Ide o výsledky prieskumu na vzorke 400 voličov starších ako 18 rokov. Podľa Kršiaka ide o starší prieskum ešte zo začiatku leta, ktorý neodráža vývoj kampane.
Prieskum agentúry Focus ukazuje, že komunálne voľby v Nitre budú predovšetkým súbojom dvoch mien. Igor Kršiak a Marek Hattas majú spolu takmer 71 percent podpory, zatiaľ čo ostatní kandidáti výrazne zaostávajú.
Kandidátka strany Republika s podporou SNS Zuzana Uhríková získala v prieskume 7,6 percenta a kandidát strany Smer-SD s podporou strany Hlas Marek Illéš 6,4 percenta. Nerozhodnutých ostáva 15,1 percenta voličov, čo je skupina, ktorá môže o výsledku volieb reálne rozhodnúť.
Zdroj: SITA.sk - Favoriti nitrianskych volieb Hattas a Kršiak ukázali výsledky prieskumov, je medzi nimi výrazný rozdiel © SITA Všetky práva vyhradené.
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