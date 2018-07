Viac ako 200 predstavení Spišského divadla navštívilo 35.000 divákov

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Andrej Galica Ilustračný snímok. Foto: TASR - Andrej Galica

Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi nedávno ukončilo sezónu, dohromady 210 predstavení tam navštívilo 35.000 divákov. Pre TASR to uviedol umelecký šéf divadla Michal Babiak s tým, že so sezónou 2017/2018 sú na Spiši veľmi spokojní.„Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné známosti preložené do spišského nárečia. Podľa prvých odoziev divácky záujem bude pretrvávať aj pri inscenáciách, ktoré mali premiéru na samom konci sezóny, teda Manželské hry a Moliérova fraška Lekárom proti svojej vôli. V našom divadelnom štúdiu mala veľký divácky ohlas hra Storočie podľa Márie a veríme, že rovnaký záujem vzbudí aj nová inscenácia v tomto priestore - Plynová lampa," zhodnotil Babiak a dodal, že aj detský divák zostal Spišskému divadlu verný. K počtu rozprávok, ktoré často hrajú pre najmladších a mladých divákov, v tejto sezóne pribudla inscenácia Kráska a Netvor, o ktorú je taktiež mimoriadny záujem.„Uplynulá sezóna bola pre naše divadlo veľmi úspešná. Inscenovali sme osem divadelných hier, čo pokladáme za mimoriadny úspech vzhľadom na počet členov umeleckého súboru, ktorých je 15 a status divadla v spoločenskom prostredí. S našimi inscenáciami sme hosťovali aj v Rumunsku, Srbsku či Albánsku a úspešne sme sa prezentovali aj na slovenských festivaloch," konštatoval Babiak. Za úspech pokladá aj fakt, že v Spišskom divadle ponúkajú kvalitný repertoár, v ktorom nechýbajú hry klasickej dramatiky, ale ani nová dramatická tvorba, či autorské hry súčasných tvorcov.Aj v tejto sezóne podľa neho divadelníci spolupracovali s kvalitnými a osvedčenými hosťujúcimi režisérmi a dali šancu aj novým režisérskym menám. „V neposlednom rade za úspech pokladáme aj skutočnosť, že o spoluprácu s naším divadlom prejavili záujem umelci rozličného zamerania – od režisérov, hercov, cez scénických a kostýmových výtvarníkov až po hudobníkov a choreografov. Veríme, že tento trend bude pokračovať a budeme mať možnosť zoznámiť sa s ich tvorbou v budúcich sezónach," upozornil umelecký šéf Spišského divadla.Novú sezónu 2018/2019 pomenovali v Spišskom divadle „Slovenské storočie" a venujú ju oslave stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. „Naším zámerom je odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách. Prvá inscenácia bude Kalinčiakova Reštavrácia v dramatizácii Vladimíra Hurbana Vladimírova a pod mojou režisérskou taktovkou, ktorá je veseloherným pohľadom na volebné peripetie pred meruôsmym rokom," priblížil plány Babiak.