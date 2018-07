Naťahovanie končatín znižuje riziko trombózy počas cestovania

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) – Ak pri dlhšom cestovaní človek sedí s pokrčenými nohami, lýtkový sval nepracuje, čo spomalí prúdenie krvi a prináša riziko vzniku trombózy, upozorňujú odborníci. V sede sa žila zacvakne a zalomí a nepracuje správne. Počas dlhej cesty je preto dôležité naťahovanie končatín a chôdza. Obeťami trombózy sú častejšie ženy a rizikom môže byť aj užívanie antikoncepcie.Trombóza vznikne v prípade, keď krv má tendenciu sa zrážať, k čomu môžu viesť vrodené alebo získané existujúce ochorenia. Ľudia s touto poruchou by mali byť osobitne opatrní. Druhým faktorom je zmenená zmáčavosť vnútorného povrchu žily. Za normálnych okolností je žilná stena nezmáčavá. Krv v nej prúdi a nemala by sa prilepiť na stenu žily. Sú však ochorenia, ktoré vlastnosť žilovej steny menia. Patria sem zápaly, vrátane angíny alebo zápal močových ciest. Telo odpovedá na zápal syntézou bielkovín.povedal Petr Vařejka z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.Tretím faktorom je rýchlosť prúdenia krvi. Krv v žile prúdi pomaly a môže sa zastaviť. Preto sú častou príčinou vzniku žilnej trombózy nádorové ochorenia. Nádor totiž svojou veľkosťou a rastom môže tlačiť na žilu, kde vznikne prekážka spôsobená vonkajším procesom a prúdenie krvi sa zabrzdí. Na to, aby hrozilo riziko vzniku žilnej trombózy, stačí, ak je jeden z týchto troch mechanizmov v tele prítomný. Počas dlhšej cesty môže pomôcť prejsť sa v uličke lietadla, alebo urobiť si častejšie prestávky počas cesty autom. Dôležitá je aj hydratácia, pretože v dehydratovanom organizme má krv väčšiu tendenciu zrážať sa.