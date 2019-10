Viac ako 4 mld. eur z finančných prostriedkov EÚ sa vlani premrhalo

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. októbra (TASR) - Viac ako 4 miliardy eur z finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) sa minulý rokUkázala to v utorok najnovšia správa audítorov bloku. To poukazuje na zlé kontroly využívania financií v krajinách príjemcov.Ročné hodnotenie pravdepodobne vyvoláva vášnivú debatu o budúcom sedemročnom rozpočte EÚ, keďže Nemecko, najväčší prispievateľ do rozpočtu, chce nižšie ako navrhované nové výdavky na migráciu, sociálne zabezpečenie a tvorbu pracovných miest.Európsky dvor audítorov (EDA), ktorý je zodpovedný za hodnotenie ročného rozpočtu EÚ vo výške 155 miliárd eur, odhaduje, že v priemere 2,6 % z minuloročných výdavkov bolo nepravidelných, čo predstavuje nárast z 2,4 % v predchádzajúcom roku.Z tohto dôvodu nemohli audítori poskytnúť "čisté" hodnotenie rozpočtu a "kvalifikované stanovisko" k pravidelnosti platieb, uviedol dvor.Predseda EDA Klaus-Heiner Lehne dodal, že zistené nezrovnalosti nie sú dôvodom na veľké znepokojenie, pretože predstavujú malý podiel z celkového rozpočtu a boli spôsobené väčšinou zložitými platobnými pravidlami.Varoval však pred sektormi, v ktorých sa zistila vyššia miera chýb. Najmä v prípadoch, keď finančné prostriedky z EÚ poslúžili ako náhrada za výdavky na výskum a rozvojové projekty v chudobnejších regiónoch bloku alebo pomoc rozvíjajúcim sa ekonomikám mimo EÚ.V niektorých z týchto oblastí predstavovali nezrovnalosti približne 5 % z celkových výdavkov, uviedol dvor audítorov. Nemohol však poskytnúť presnejšie údaje, pretože jeho zistenia sa opierajú o kontrolné vzorky a štatistické odhady.Nepravidelné platby sú zvyčajne výsledkom chýb alebo nesprávneho uplatňovania pravidiel EÚ, ale v najhorších prípadoch môžu skrývať podvody. Len v niekoľkých prípadoch sa dvor obrátil na príslušné vyšetrovacie úrady.Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v minulom roku odporučil vymáhanie 371 miliónov eur z fondov bloku pre ich zneužitie.Zistené nezrovnalosti pravdepodobne budú predstavovať zlomok všetkých chýb vo výdavkoch EÚ. Audítori však majú pri kontrolách k dispozícii len obmedzené zdroje.Úrady v štátoch EÚ, do ktorých smerujú peniaze z fondov bloku, nie sú vždy veľmi ochotné pomôcť. Nezrovnalosti vo výdavkoch by mohli viesť k vráteniu prostriedkov, ktoré sú v niektorých štátoch, najmä na východe a na juhu, pre miestne ekonomiky kľúčové.Audítori EÚ odhalili, že viac ako 70 % vlaňajších nezrovnalostí pri výdavkoch bolo zistených v chudobnejších regiónoch bloku.V niektorých prípadoch audítori EÚ zistili chyby v projektoch, ktoré už boli schválené vnútroštátnymi orgánmi. "Audítori členských štátov sa musia zlepšiť pri vykonávaní svojich kontrol," uviedol nemenovaný predstaviteľ EÚ.