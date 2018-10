Viac ako 70 % firiem USA v Číne zvažuje odklad svojich investícií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 29. októbra (TASR) - Viac ako 70 % amerických firiem, ktoré pôsobia v južnej Číne, uvažuje o odklade ďalších investícií a premiestnení časti alebo celých výrobných závodov do iných krajín. Dôvodom je obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá im odkrajuje zo ziskov. Ukázal to v pondelok nový prieskum Americkej obchodnej komory (AmCham).Americké firmy v Číne sú presvedčené, že pre obchodný spor trpia viac než firmy z iných krajín, podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo 219 spoločností.Anketa odhalila, že 64 % z nich uvažuje o premiestnení výrobných liniek mimo Čínu, ale len jedno percento plánujú založiť výrobné základne v Severnej Amerike.uviedla správa AmCham.Obchodná vojna presúva dodávateľské reťazce aj priemyselné zoskupenia, väčšinou smerom k juhovýchodnej Ázii.Zákazníci spomaľujú objednávky, alebo ich si neobjednávajú nové dodávky, uviedol Harley Seyedin, prezident spoločnosti AmCham South China. Podľa neho je možné, že klienti zadržiavajú objednávky, kým nebudú mať väčšiu istotu. Alebo by za tým mohla byť konkurencia ochotná ponúknuť lacnejšie výrobky, dokonca niekedy aj so stratou, aby získala podiel na trhu.Americké firmy uviedli, že čelia zvýšeniu konkurencie zo strany rivalov vo Vietname, Nemecku a Japonsku, kým čínske spoločnosti tvrdia, že čelia rastúcej konkurencii zo strany Vietnamu, Indie, Spojených štátov a Južnej Kórey.Americké clá spôsobili problémy najmä firmám vo veľkoobchode a maloobchode, zatiaľ čo čínske odvetné clá uškodili najviac podnikom zameraným na poľnohospodárstvo.Prieskum sa uskutočnil medzi 21. septembrom a 10. októbrom krátko po tom, ako USA zaviedli nové clá na čínske tovary v hodnote 200 miliárd USD (176,29 miliardy eur). To viedlo Peking k odvetným clám na vo výške 60 miliárd USD. Obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sa tak ešte viac vystupňovala.A americké clá sa prudko zvýšia od 1. januára 2019.Takmer 80 % respondentov uviedlo, že clá zasiahli ich podnikanie, pričom americké clá mali o niečo väčší vplyv ako čínske.Jedna tretina opýtaných odhadla, že obchodný spor znížil objemy ich obchodov v rozmedzí od 1 milióna do 50 miliónov USD. A 10 % firiem zaznamenalo pokles až o 250 miliónov USD alebo viac.Takmer polovica opýtaných spoločností poukázala aj na zvýšenie necolných prekážok vrátane byrokratického dohľadu a pomalšieho colného vybavenia v Číne. Analytici varovali pred takýmto rizikom. Čínsky import z USA je v dolároch nižší ako tok tovarov opačným smerom, preto musí Peking hľadať iný spôsob odvety.Prieskum tiež odhalil, že čínske mestá a provincie závislé od vývozu, čelia rastúcemu tlaku. Najväčšia provincia Číny podľa hrubého domáceho produktu Kuang-tung už zaznamenala pokles vývozu za prvých osem mesiacov oproti predchádzajúcemu roku.