Viac ako dve tretiny Ukrajincov chcú od Zelenského prímerie v Donbase

Ukrajinskí vojaci, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 28. augusta (TASR) - Viac ako dve tretiny Ukrajincov sa domnievajú, že dosiahnutie prímeria na východe Ukrajiny by malo byť prioritným krokom prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky z dielne Nadácie Iľku Kučeriva-Demokratické iniciatívy a Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu.Správa o prieskume bola prezentovaná na tlačovej konferencii s názvom, ktorá sa konala v stredu v Kyjeve, informoval korešpondent agentúry UNIAN.Respondenti boli v rámci prieskumu požiadaní o názor, aké prioritné kroky by mal podniknúť prezident Zelenskyj a jeho tím. Výsledky sú nasledovné: 71,5% - dosiahnutie prímeria v Donbase, 44,2% - lepšia životná úroveň (platy, dôchodky), 31,2% - nižšie poplatky za služby, 21,5% - potrestanie korupčných úradníkov, 18,1% - zníženie vplyvu oligarchov v politike, 13,4% - zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, 13,3% - zrušenie imunity zákonodarcov, 7,9% - zjednotenie krajiny, 6,5% - návrat Krymu, 5,8% - posilnenie ukrajinskej armády, 5,7% - posilnenie spolupráce s EÚ a NATO, 4,3% - nadviazanie spolupráce s Ruskom, 3,4% - reforma vzdelávania, 2,2% - zavedenie priamej vlády ľudu (prostredníctvom referend a petícií), 0,8% - udelenie oficiálneho statusu ruskému jazyku.Ďalších 1,7% respondentov malo odlišný názor a 1% považovalo otázku za ťažkú na zodpovedanie. Zároveň boli respondenti požiadaní, aby zhodnotili prvé kroky, ktoré Zelenskyj a jeho tím už podnikli.Približne 23% respondentov hodnotí ich úsilie pozitívne, 39,8% - prevažne pozitívne, 9,5% - prevažne negatívne, 3,5% - negatívne, 24,2% považovalo otázku za ťažkú na zodpovedanie. Respondenti odpovedali aj na otázku, prečo ľudia hlasovali vo voľbách za Zelenského.Celkovo 54,9% respondentov uviedlo, že chceli radikálnu obnovu moci, 38,9% nechcelo už za prezidenta Petra Porošenka, 34,4% uviedlo, že je to preto, že Zelenskyj jebez politických skúseností a nie je zapletený do korupcie, 13,5% uviedlo, že sa stotožnili so Zelenským, 9,4% uviedlo, že si Zelenského stotožnili s postavou, ktorú hral v televíznom seriáli Sluha národa.Prieskum sa uskutočnil od 8. do 20. augusta v 103 obciach vo všetkých regiónoch Ukrajiny s výnimkou Krymu a okupovaných území Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti. Na prieskume sa zúčastnilo 2040 respondentov starších ako 18 rokov. Štatistická chyba nepresiahla 2,3%.