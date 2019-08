Zeman varoval pred táraním o ľudských právach a vyzval na činy

Na archívnej snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Praha 28. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v stredu na stretnutí s českými veľvyslancami povedal, že pomoc v krajinách, kde sa porušujú ľudské práva, by sa mala orientovať na konkrétne činy a nie "táranie" o tejto téme. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.povedal Zeman a pripomenul, že s pomocou ruského prezidenta Vladimira Putina dosiahol koncom roku 2017 prepustenie ukrajinského historika Igora Kozlovského, ktorého zadržiavali doneckí povstalci.Podľa Zemana hrozilo, že by inak proruskí separatisti muža ubili. Kozlovský bol zahrnutý do výmeny zajatcov medzi Kyjevom a separatistami. Český prezident konštatoval, že nemá rád kritizovanie krajín, ktoré porušujú ľudské práva, pretože to podľa neho k ničomu nevedie. Je vrajVäčšinu svojho príhovoru venoval Zeman dôrazu na ekonomickú diplomaciu, pretože s ohľadom na vývoj ekonomiky si myslí, že. Prezident varoval aj pred nepriaznivým vplyvom obchodných vojen medzi Spojenými štátmi a Čínou, respektíve EÚ prípadne Iránom.