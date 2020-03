Viac ako päťtisíc občanov žiadalo o repatriáciu zo zahraničia, vrátila sa už skoro polovica z nich

Najväčší záujem o návrat je z Británie

Blanár hodnotí repatriáciu pozitívne

Zapojiť by sa mohli aj študenti

29.3.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) eviduje 5 459 žiadostí slovenských občanov o repatriáciu zo zahraničia. Na Slovensko sa už vrátilo 2 722 z nich, z toho 803 sa dopravilo individuálne.V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal štátny tajomník MZVaEZ Martin Klus (SaS). Poďakoval sa štátom, ktoré pomohli Slovensku s návratom ich občanov do krajiny.Klus ďalej priblížil, že veľký záujem o návrat na Slovensko je od slovenských občanov žijúcich vo Veľkej Británii. Vyzval ich, aby boli trpezliví.„Nemáme problém ich doviezť na Slovensko hneď, ale skôr je problém s tým, čo potom s nimi budeme robiť, resp. kam ich umiestnime,“ vysvetlil štátny tajomník.Potvrdil, že za týmto účelom rokuje ministerstvo zahraničných vecí aj s rezortom vnútra, aby boli uvoľnené rôzne zariadenia, kde by bolo možné do karantény umiestňovať občanov prichádzajúcich zo zahraničia. Zároveň však Slovákov žijúcich v zahraničí upozornil, že to nebude kyvadlová doprava.Podpredseda opozičnej strany Smer-SD a predseda zahraničného výboru NR SR Juraj Blanár v relácii prízvukoval, že všetky opatrenia, ktoré v súvislosti so šírením nového koronavírusu fungujú, boli prijaté ešte za vlády Petra Pellegriniho.„Medzi ne patrí aj program repatriácie, teda návratu zo zahraničia. Hodnotím to veľmi pozitívne,“ uviedol Blanár. Zároveň ocenil, že Slovensko je krajina, kde boli najskôr prijaté prísne opatrenia a stalo sa tak vzorom pre okolité štáty. Reagoval tým na vyjadrenie Klusa, že po vláde Petra Pellegriniho ostala na Slovensku „spálená zem“.„Nezrušili ste ani jedno opatrenie, ktoré naša vláda prijala,“ zdôraznil Blanár. Klus mu pripomenul prázdne sklady štátnych hmotných rezerv, ktoré vláde zanechal vtedajší predseda Kajetán Kičura. Toho už medzičasom premiér Igor Matovič (OĽaNO) odvolal z funkcie.Blanár odporučil Klusovi, aby do tohto procesu zapojili aj študentov medzinárodných vzťahov.„Mohli by informovať občanov, v akom štádiu sa nachádza ich repatriácia. Aby každý občan, ktorý o repatriáciu požiadal, dostal spätnú informáciu od ministerstva o ďalšom postupe,“ navrhol podpredseda Smeru-SD. Klus potvrdil, že o tejto forme personálneho posilnenia útvarov ministerstva už rokujú a majú sa k tomu na ministerstve stretnúť aj dnes.„Pre študentov medzinárodných vzťahov to v konečnom dôsledku môže byť zaujímavá skúsenosť,“ doplnil štátny tajomník rezortu zahraničia.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v ďalšej časti relácie informoval, že polícia doteraz zaevidovala 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantény, 218 porušení zákazu otvorenia reštauračných zariadení, dvakrát šírenie poplašnej správy a trikrát šírenie nákazlivej choroby.