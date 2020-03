Prijatím prísnych opatrení išlo Slovensko príkladom, podľa Kollára nás nečaká taliansky scenár

Podľa Rašiho môže vláda využiť eurofondy

Prvá séria ekonomických opatrení

29.3.2020 - Prijatím prísnych opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu išlo Slovensko príkladom pre ostatné štáty. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to povedal predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).Nemyslí si preto, že Slovensko čaká podobný scenár ako Taliansko, kde v dôsledku šírenia koronavírusu denne umierajú stovky ľudí. Kollár sa v tejto súvislosti poďakoval za opatrenia, ktoré v začiatkoch prijala vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD). Zdôraznil však, že ak ľudia nebudú dodržiavať vládou nariadené opatrenia, je možné, že sa časom sprísnia.Podpredseda Smeru-SD Richard Raši v relácii uviedol, že koronavírus neprekvapil len Slovensko, ale všetky štáty.„Dôrazne však opakujem, že naša vláda nenechala novej vláde prázdnu špajzu, ako to zvykne hovoriť terajší premiér Igor Matovič (OĽaNO). Nechali sme tam aj prostriedky z eurofondov, ktoré môže vláda na boj s koronavírusom použiť,“ priblížil Raši.Premiér Igor Matovič dnes predstavil sériu ekonomických opatrení, ktoré majú v čase krízy pomôcť zamestnancom, firmám a samostatne zárobkovo činným osobám. Štát bude preplácať povinne zatvoreným prevádzkam štyri pätiny mzdy zamestnancov a peniaze pošle aj firmám a živnostníkom, ktorých tržby v čase pandémie výraznejšie klesli.Zároveň poskytne bankové záruky za úvery pre firmy, predĺži karanténnu OČR do konca karanténnych opatrení a odloží platby odvodov a preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb. Zároveň umožní započítanie doteraz neuplatnenej straty.Rašimu v týchto opatreniach chýba pomoc veľkým zamestnávateľom a jednoosobovým eseročkám. Ide o prvú sériu opatrení, ktoré má vláda prijať v utorok 31. marca. Kollár informoval, že ak vláda stihne dané opatrenia schváliť, tak parlament by o nich mohol rokovať v utorok 31. marca v popoludňajších hodinách, prípadne v stredu 1. apríla.Predseda parlamentu na záver povedal, že v tejto situácii by sa politici nemali deliť na koalíciu a opozíciu. „Sme na jednej lodi, preto musíme postupovať spoločne,“ dodal Kollár.