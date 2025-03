Organizácia zo zahraničia

13.3.2025 (SITA.sk) - Viac ako polovica ľudí na Slovensku si myslí, že protivládne protesty nie sú riadené zo zahraničia. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj 24. Prieskum ukázal, že 35,8 percenta respondentov si myslí, že protesty určite nie sú organizované a riadené zo zahraničia.To, že skôr nie sú, si myslí 20,5 percenta opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 12. februára na vzorke tisíc respondentov. Výsledky prieskumu ukázali, že 16,9 percenta občanov Slovenska si myslí, že protesty proti súčasnej vláde sú určite organizované a riadené zo zahraničia.Ďalších 15,6 percenta opýtaných sa domnieva, že asi sú. Takmer desatina z opýtaných nevedela alebo nechcela odpovedať a 1,4 percenta respondentov uviedlo, že ich protesty nezaujímajú. Tomu, že protesty sú riadené zo zahraničia nadpriemerne veria 50 a viac roční respondenti, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním a občania inej ako slovenskej národnosti.Súčasne išlo najmä o voličov strany Smer-SD Slovenskej národnej strany , strany Hlas-SD Maďarskej aliancie . Z prieskumu vyplynulo, že podľa mladších ľudí protesty nie sú riadené zo zahraničia.Ide najmä o ľudí od 18 do 33 rokov, ale tiež od 34 do 49 rokov. Súčasne išlo o respondentov s vysokoškolským vzdelaním a najmä o voličov strany Demokrati , hnutia Progresívne Slovensko , strany Sloboda a Solidarita