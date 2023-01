Viac ako polovica prevádzok je podľa asociácie hotelov a reštaurácií závislá od štátnej pomoci, ktorá neprichádza

Nedostatočné kompenzácie

Opäť téma energie

Podniky sú zúfalé

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prieskumy Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) potvrdzujú, že viac ako polovica prevádzok je závislá od štátnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva doposiaľ nezverejnilo výzvu na kompenzáciu za október až december 2022. Mnohé podniky nevedia, ako tento mesiac zaplatia extrémne účty za energie. Informoval o tom v tlačovej správe prezident asociácie Marek Harbuľák Asociácia sa minulý týždeň obrátila na ministra hospodárstva a požiadala ho o zverejnenie výzvy na kompenzáciu vysokých cien. Stanovisko od ministra sektor HORECA zatiaľ nedostal.„Na základe medializovaných informácií o čerpaní kompenzácií podnikov za obdobie august až september vyplatilo ministerstvo hospodárstva žiadateľom o kompenzáciu celkovo 107 miliónov eur. To predstavuje len zhruba tretinu alokovanej sumy pre tento účel, čo považujeme za nedostatočné,“ uviedol prezident AHRS.Z prieskumu asociácie o cenách elektrickej energie a plynu za október až december vyplýva, že takmer polovica prevádzok nakupovala za oveľa vyššie ako zastropované ceny. Od januára je až polovica gastro a ubytovacích zariadení nútená nakupovať energie za spotové či trhové ceny.„Dodávatelia energií dnes, pochopiteľne, odmietajú uzatvárať zmluvy na dlhšie obdobie. Takýto stav podniky zmeniť nedokážu. Viac ako 90 % prevádzok pôsobiacich v HORECA sektore tvoria malé a stredné podniky, ktorých vyjednávacia pozícia nie je dostatočná na zabezpečenie takýchto podmienok,“ upozorňuje Marek Harbuľák Zastropované ceny predstavujú až trojnásobok ceny, ktorú domáce gastro a hotelierstvo platili pred rokom. Napriek tomu, že množstvo hotelov, penziónov a reštaurácií spadá z hľadiska počtu zamestnancov či obratov do kategórie malých a stredných podnikov, z hľadiska spotreby energií nepatria do režimu tzv. chránených podnikov, ktoré dostávajú zálohové platby s prepočtom len do výšky zastropovaných cien energií. Takéto podniky musia zaplatiť sedem niekedy a desaťnásobne vyššie zálohové platby ako v roku 2022.„Mnohé z týchto podnikov pritom v súčasnosti ešte navyše stále splácajú dlhy z pandemického obdobia. Spolu s vysokými zálohami za energie tak čelia problémom s cash flow. Nie je v ich silách zaplatiť vysoké zálohy dodávateľom energií a zároveň splácať dlžné sumy štátu. Tu musí začať okamžite konať štát,“ zdôrazňuje Harbuľák