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05. augusta 2026
Viac ako šesť miliónov eur pre samosprávy, ÚÚPV podporí výkon stavebnej správy
Tagy: Dotácie Obce a mestá Výstavba
Dotácie slúžia na pokrytie bežných výdavkov ako sú mzdy, platy, poistné, tovary, služby a bežné transfery.
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5.8.2026 (SITA.sk) - Dotácie slúžia na pokrytie bežných výdavkov ako sú mzdy, platy, poistné, tovary, služby a bežné transfery.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky začne v najbližších dňoch rozposielať obciam a mestám dotácie na rok 2026 v celkovej výške 6 050 000 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s vykonávaním preneseného výkonu štátnej správy na úseku výstavby. Dotácie slúžia na pokrytie bežných výdavkov ako sú mzdy, platy, poistné, tovary, služby a bežné transfery.
Podmienkou poskytnutia dotácie pre obce, ktoré si zriadili spoločný obecný úrad, je splnenie kritérií podľa zákona č. 583/2004 Z. z., aby dotácia mohla byť poskytnutá obci, ktorá slúži ako sídlo spoločného úradu. Podrobnejšie informácie o výške dotácií a ich zúčtovaní sú k dispozícii na webovom sídle úradu: https://uupv.sk/vystavba/dotacie-pre-obce.
Dotácie vypláca Úrad pre územné plánovanie a výstavbu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zo decembra 2010, ktorý upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a bývania.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vznikol 1. júna 2022 podľa rozhodnutia parlamentu a od 1. januára 2023 plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy v oblastiach územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. Od svojho vzniku zabezpečuje tiež prechod práv a povinností z Ministerstva dopravy a výstavby. Zákon o územnom plánovaní č. 200/2022 Z. z. účinný od 1. apríla 2024 a Stavebný zákon č. 25/2025 Z. z. účinný od 1. apríla 2025 tvoria právny rámec jeho činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako šesť miliónov eur pre samosprávy, ÚÚPV podporí výkon stavebnej správy © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky začne v najbližších dňoch rozposielať obciam a mestám dotácie na rok 2026 v celkovej výške 6 050 000 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s vykonávaním preneseného výkonu štátnej správy na úseku výstavby. Dotácie slúžia na pokrytie bežných výdavkov ako sú mzdy, platy, poistné, tovary, služby a bežné transfery.
Podmienkou poskytnutia dotácie pre obce, ktoré si zriadili spoločný obecný úrad, je splnenie kritérií podľa zákona č. 583/2004 Z. z., aby dotácia mohla byť poskytnutá obci, ktorá slúži ako sídlo spoločného úradu. Podrobnejšie informácie o výške dotácií a ich zúčtovaní sú k dispozícii na webovom sídle úradu: https://uupv.sk/vystavba/dotacie-pre-obce.
Dotácie vypláca Úrad pre územné plánovanie a výstavbu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zo decembra 2010, ktorý upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a bývania.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vznikol 1. júna 2022 podľa rozhodnutia parlamentu a od 1. januára 2023 plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy v oblastiach územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. Od svojho vzniku zabezpečuje tiež prechod práv a povinností z Ministerstva dopravy a výstavby. Zákon o územnom plánovaní č. 200/2022 Z. z. účinný od 1. apríla 2024 a Stavebný zákon č. 25/2025 Z. z. účinný od 1. apríla 2025 tvoria právny rámec jeho činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako šesť miliónov eur pre samosprávy, ÚÚPV podporí výkon stavebnej správy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dotácie Obce a mestá Výstavba
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