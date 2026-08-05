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05. augusta 2026

Po „zverskom“ útoku na Kyjev a okolie oznámila šéfka EK novú platbu pre Ukrajinu z výnosov zo zmrazených ruských aktív


Tagy: Finančná podpora Ukrajiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zmrazené ruské aktíva

„Podporí to pokračujúci odpor Ukrajiny proti nezákonnej ruskej vojne,“ povedala von der Leyenová. Predsedníčka Európskej ...



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belgium_eu_summit_48134 scaled 5.8.2026 (SITA.sk) - „Podporí to pokračujúci odpor Ukrajiny proti nezákonnej ruskej vojne,“ povedala von der Leyenová.


Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu ostro odsúdila najnovší smrtiaci ruský útok na Kyjevskú oblasť, pri ktorom v noci zahynulo najmenej 17 ľudí a desiatky utrpeli zranenia, a konanie Moskvy označila za „hrozné zverstvá“. Zároveň oznámila, že Ukrajina čoskoro dostane ďalších 1,4 miliardy eur na podporu svojej obrany, získaných z výnosov z ruských zmrazených aktív.

Moskva musí platiť


Rusko musí zaplatiť za deštrukciu, ktorú spôsobilo,“ uviedla šéfka Komisie. „A používame výnosy zo zmrazených ruských aktív, aby sme zabezpečili, že sa tak stane.

Európska únia (EÚ) v pondelok prijala najnovšiu tranžu mimoriadnych ziskov z aktív ruskej centrálnej banky, ktoré sú v Únii zablokované od invázie v roku 2022, a tieto prostriedky budú sprístupnené Kyjevu. „Podporí to pokračujúci odpor Ukrajiny proti nezákonnej ruskej vojne,“ povedala von der Leyenová.

Zmrazené miliardy


Únia zmrazila približne 200 miliárd eur v ruských devízových rezervách v rámci sankcií zameraných na oslabenie ruskej vojenskej mašinérie, pričom väčšina z nich je uložená v belgickej klíringovej spoločnosti Euroclear.

Predošlé štyri platby mimoriadnych ziskov už boli prevedené Ukrajine, posledná z nich v marci tohto roka. S aktuálne oznámenou platbou sa celková suma zvýšila na osem miliárd eur.



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Zdroj: SITA.sk - Po „zverskom“ útoku na Kyjev a okolie oznámila šéfka EK novú platbu pre Ukrajinu z výnosov zo zmrazených ruských aktív © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finančná podpora Ukrajiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zmrazené ruské aktíva
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