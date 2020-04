Viac ako tisícka v hrubom sa zarába v šiestich odvetviach na Slovensku

Údaje štatistického úradu

Kde sa zarába najmenej

19.4.2020 - Najvyššiu priemernú hrubú mesačnú mzdu mali vo februári tohto roka zamestnanci v odvetví informačných a komunikačných činností. Ich priemerný hrubý zárobok dosiahol 1898 eur, čo bolo medziročne viac o 3,8 %. Priemernú hrubú mzdu nad tisíc eur mali v druhom mesiaci tohto roka zamestnanci v ďalších piatich odvetviach.Za sektorom informačných a komunikačných činností nasledoval priemysel s medziročným rastom hrubej mzdy o 6,3 % na 1136 eur a predaj a oprava motorových vozidiel, kde sa priemerná hrubá mzda medziročne zvýšila o 7 % na 1061 eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.Ďalšími tromi odvetviami so štvorcifernou hrubou mzdou sú veľkoobchod, vybrané trhové služby a doprava a skladovanie.Vo veľkoobchode sa priemerné hrubé zárobky medziročne zvýšili o 7,7 % na 1038 eur. Zamestnanci v odvetví vybraných trhových služieb mali na výplatných páskach priemerne v hrubom 1033 eur, teda o 8,1 % viac ako vo februári 2019.Šesticu odvetví so mzdou nad tisíc eur dopĺňa odvetvie dopravy a skladovania, v ktorom si zamestnanci platovo medziročne polepšili o 6,1 %, ked ich hrubá mzda vo februári tohto roka dosiahla 1007 eur.Pod tisíc eur v hrubom dostávali vo februári tohto roka zamestnanci v ubytovaní, v maloobchode, v stavebníctve a v reštauráciách a pohostinstvách. V ubytovaní priemerná mzda zamestnanca medziročne stúpla o 13 % na 807 eur, v maloobchode o 9 % na 789 eur a v stavebníctve o 4,6 % na 715 eur.Suverénne najmenej zarobia zamestnanci v reštauráciách a pohostinstvách. Vo februári tohto roka im síce priemerná mzda medziročne poskočila o 12,5 %, avšak dostala sa len na 558 eur.