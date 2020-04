Drvivá väčšina Slovákov má strach z ekonomickej krízy a hromadného prepúšťania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2020 - Strach z krízy, ktorá prinesie hromadné prepúšťanie, pociťuje drvivá väčšina Slovákov. Až 71 percent ľudí očakáva výrazne negatívne dopady a má obavy z hromadného prepúšťania. Pozitívnejšie zmýšľanie potvrdilo iba 20 percent respondentov.Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, do ktorého sa zapojilo 915 respondentov. Portál Platy.sk patrí do portfólia spoločnosti Profesia.Obavy ľudí sú väčšie na západnom Slovensku ako na východe. Kým v Trnavskom či Trenčianskom kraji má strach z hromadného prepúšťania takmer 80 percent ľudí, v prešovskom regióne odpovedalo negatívne zhruba 64 percent respondentov.Prepúšťanie spôsobuje obavy najviac ľuďom v Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji. Naopak, najpozitívnejšie dopady očakávajú ľudia v Prešovskom, Banskobystrickom či Košickom kraji.Prepúšťanie je aktuálne strašiakom pre veľký počet zamestnancov. Takmer rovnaké obavy potvrdzujú pracovníci s vysokoškolským aj stredoškolským vzdelaním.Obavy zo straty práce potvrdilo viac ako 72,4 percenta ľudí s vysokoškolským vzdelaním a 70,2 percenta ľudí s ukončenou strednou školou.