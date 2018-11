Viac Čechov verí, že Babiš bráni deťom vypovedať v kauze Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 15. novembra (TASR) - Väčšina Čechov je presvedčená, že premiér Andrej Babiš (ANO) sa snaží, aby jeho blízki nevypovedali v kauze Čapí hnízdo. Takmer polovica ľudí to zároveň pokladá za závažnú informáciu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, na ktorý sa odvolal český spravodajský portál Novinky.cz.Z účastníkov prieskumu Medianu 57 percent verí tomu, že premiér sa snaží, aby jeho blízki nevypovedali na polícii. Takisto 54 percent ľudí verí, že Babišov syn skončil v cudzine práve preto, aby nemohol vypovedať.uviedol Median s tým, že skúmal účinok 12 informácií, ktoré sa objavili v reportáži Seznam Zpráv.Viac než polovica opýtaných dôveruje obsahu rozhovoru Babišovho syna s novinármi ako celku. Presne 50 percent ľudí tiež dôveruje informácii, že Andrej Babiš mladší v súvislosti s farmou Čapí hnízdo podpisoval dokumenty bez toho, aby vedel, čo podpisuje. Toto uviedol Babišov syn serveru Seznam Zprávy dodatočne e-mailom.Babišov syn novinárom povedal, že jeho otec chcel, aby zmizol v období, keď polícia vyšetrovala kauzu Čapí hnízdo. Obvinený je v nej premiér, jeho dve dospelé deti a brat jeho manželky.Syn a dcéra podľa správ zaslaných polícii trpia duševnými poruchami, preto nemôžu vypovedať. Syn má podľa premiéra schizofréniu, dcéra trpí bipolárnou poruchou.Andrej Babiš mladší v rozhovore s redaktormi Seznam Zprávy uviedol, že ho spolupracovníci jeho otca zadržiavali pre kauzu Čapí hnízdo na ukrajinskom polostrove Krym, anektovanom Ruskom. Údajne sa mu vyhrážali, že ak tam neodíde dobrovoľne, skončí v psychiatrickej liečebni.Premiér na to reagoval, že jeho syn síce na Kryme bol, ale nebol nikým unesený a odišiel tam dobrovoľne.Informáciám z reportáže Seznam Zprávy nedôveruje iba menšia časť respondentov prieskumu - v rozpätí sedem až 26 percent.Väčšiu dôveru k informáciám z reportáže majú častejšie voliči opozičných strán.Informáciám verí aj časť voličov hnutia ANO, na čele ktorého stojí práve Babiš. Správy sú dôveryhodné pre osem percent "skalných" voličov ANO a pre 27 percent z váhajúcich voličov ANO.