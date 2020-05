Viac než dve desiatky osôb zatkli v rámci vyšetrovania úmrtia 39 Vietnamcov v kamióne

Zločinecká skupina

Nebezpečné aktivity

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - V rámci vyšetrovania vlaňajšieho úmrtia 39 Vietnamcov v meste Grays, východne od Londýna, zatkli v Belgicku a Francúzsku 26 ľudí podozrivých z prevádzačstva. Razie sa konali v utorok v rovnakom čase v oboch krajinách.Belgická prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie ihneď odhalilo trasu, po ktorej sa obete pohybovali predtým, ako nastúpili do nákladného auta. Niektorí z nich boli v Belgicku už dlhšie. Na utorňajšej akcii sa podieľali Eurojust, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia a Írsko.Parížska prokuratúra potvrdila, že 13 zadržaných vo Francúzsku je podozrivých z účasti v zločineckej skupine, ktorá niekoľko mesiacov ukrývala a prepravovala desiatky migrantov z juhovýchodnej Ázie.V oblasti Bruselu prehľadali 16 miest, zadržali 11 Vietnamcov a dvoch Maročanov. Piatich obvinili z prevádzačstva s priťažujúcimi okolnosťami, členstva v organizovanej zločineckej skupine a falšovania.Na akciu dohliadal aj Europol, ktorý dodal, že zadržali 21 migrantov. "Tieto zločinecké aktivity boli nebezpečné najmä pre to, že počas transportu boli ľudia v ohrození života. Okamžitá akcia bola nevyhnutná najmä kvôli ochrane zraniteľných obetí a zatknutiu podozrivých, u ktorých hrozilo riziko úteku," dodal Europol.Prevádzačom hrozí 15 rokov za mrežami a pokuta vo výške až 150-tisíc eur za každú identifikovanú obeť.Telá 39 utečencov našli 23. októbra. Policajné vyšetrovanie objasnilo, že všetky obete vo veku od 15 do 44 rokov pochádzali z Vietnamu. Celkovo 31 mužov a osem žien zaplatilo prevádzačom za ich prevoz do Anglicka. Podľa polície zomreli v dôsledku nedostatku kyslíka a prehriatia v uzavretom priestore. Vodič kamióna sa minulý mesiac priznal k zabitiu obetí.