Viaceré austrálske mestá budú kvôli suchu čoskoro bez vody

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 15. septembra (TASR) - Desiatky miest vo vnútrozemí juhovýchodnej Austrálie by sa mohli do Vianoc ocitnúť úplne bez miestnych zásob vody, ak po štyroch rokoch nedôjde k prerušeniu najhoršieho sucha v dejinách krajiny, varovali v nedeľu tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra DPA.Ak do regiónu neprídu počas terajšej austrálskej jari dažde, viacero miest v štáte Nový Južný Wales, ako sú Dubbo, Cobar, Nyngan a Narromine, bude odkázaných na dodávky pitnej vody z iných oblastí, uviedla štátna vodárenská spoločnosť WaterNSW v novej štúdii.Spoločnosť predpokladá, že do začiatku tohtoročného leta v novembri vyschne viacero riek. Podľa meteorologického úradu nie sú známky, že sa sucho skoro skončí.Štátna ministerka vodohospodárstva Melinda Paveyová označila situáciu za kritickú. Ak podľa jej slov sucho pretrvá, mnohé ďalšie mestá hlbšie vo vnútrozemí zostanú bez vody najneskôr do konca roku 2020.Paveyová novinárom v Canberre v nedeľu povedala, že úrady robia, aby zasiahnutým komunitám pomohli, vrátane vŕtania nových studní a kladenia ďalších vodovodných potrubí pre zásobovanie miest.Na dážď naliehavo čaká aj hlavné mesto Nového Južného Walesu, Sydney. Tamojšie vodné nádrže nie sú podľa úradov naplnené ani na polovicu. Štvrtinu mesta už zásobuje vodou závod na odsoľovanie morskej vody.V súvislosti dôsledkami nízkeho stavu vody na faunu v riekach hovoril štátny minister poľnohospodárstva Adam Marshall minulý týždeň o. S cieľom zabrániť hromadnému úhynu rýb, k akým došlo v januári, spustili podľa televízie ABC News záchrannú akciu. Stovky rýb v rámci nej premiestnili z rieky Darling do veľkých nádrží, aby mohli populáciu rýb v rieke obnoviť, keď sa hladina vody niekedy znova zdvihne.