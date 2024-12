Viaceré európske krajiny pozastavujú vybavovanie žiadostí Sýrčanov o azyl

Pozastavené rozhodovanie

10.12.2024 (SITA.sk) - Veľká Británia a ďalšie európske krajiny uviedli, že po páde režimu Baššára al-Asada pozastavia vybavovanie žiadostí Sýrčanov o azyl.Hovorca britského rezortu vnútra uviedol, že ministerstvo „dočasne pozastavilo rozhodovanie o žiadostiach Sýrčanov o azyl, kým budeme hodnotiť súčasnú situáciu“. Informuje o tom web The Guardian.Medzi prvými v Európe, ktorí zareagovali, bolo aj Nemecko, ktoré je domovom najväčšej európskej sýrskej diaspóry po tom, ako prijalo takmer milión Sýrčanov.Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v pondelok uviedla, že koniec brutálnej tyranie al-Asada je pre mnohých veľkou úľavou.„Mnohí utečenci, ktorí našli ochranu v Nemecku, majú teraz konečne nádej na návrat do svojej sýrskej vlasti a na obnovu svojej krajiny," dodala. Jens Spahn zo stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie navrhol, aby Berlín ponúkol tisíc eur „každému, kto sa chce vrátiť do Sýrie“.Nemecká organizácia na presadzovanie práv utečencov Pro Asyl však takúto diskusiu odsúdila a poukázala na katastrofálne podmienky v Sýrii.