Viaceré gastro prevádzky nedostali podporu, ministerstvo si predlžuje termíny vyplatenia pomoci

Najväčší záujem je o Prvú pomoc+

Veľká výzva nebola zverejnená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia v sektore gastro služieb je čoraz kritickejšia. Štyri z piatich gastro prevádzok stále nedostali podporu pre cestovný ruch . Vyplýva to z výsledkov prieskumu platformy #StáleMámeChuť, ktorá združuje 14 organizácií a iniciatív spojených pre záchranu gastro sektora na Slovensku. Ministerstvo dopravy podľa gastro prevádzkovateľov vypláca pomoc extrémne pomaly a jednostranne si predlžuje termíny.„Štátne orgány musia zrýchliť a zefektívniť administrovanie schém pomocí. Každý týždeň čakania naviac môže znamenať koniec ďalších gastro prevádzok. Sľúbená pomoc mnohým žiadateľom v určenom termíne a bez vysvetlenia neprichádza. Ministerstvo dopravy a výstavby SR navyše nedávno jednostranne ohlásilo zmenu podmienok pomoci. Schvaľovanie žiadostí tak môžu po novom úradníci posunúť o 30 dní a následné vyplatenie peňazí o ďalších 30 dní. To môže byť pre množstvo gastro prevádzok likvidačné,“ uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť.Najväčší záujem prejavujú gastro prevádzky o „Prvú pomoc+“ na podporu zamestnanosti z dielne rezortu práce . Za december o ňu požiadalo 87 % prevádzok zúčastnených na prieskume. Za január potvrdilo vyplatenie príspevku k 18. februáru 2021 ani nie 10 % žiadateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu.Pomoc z Ministerstva hospodárstva SR na preplatenie časti nájmu formou dotácie žiadalo len niečo viac ako dve pätiny opýtaných (43,7 %). Pätina prevádzok podniká vo vlastných priestoroch, za ktoré musí stále hradiť náklady a nemá možnosť túto pomoc využiť. Približne 15 % prevádzok sa nedohodlo s prenajímateľom. „Reštauráciám by viac ako komplikované dohadovanie sa s prenajímateľom pomohla priama pomoc s preukázateľnými fixným nákladmi vyplácanými na účet postihnutých podnikateľov," doplnil Machalík.O pomoc zo schémy pre cestovný ruch v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR požiadali viac ako štyri pätiny dopytovaných gastro prevádzkovateľov. Takmer dve tretiny však k 18. februáru stále nemali odpoveď o schválení pomoci. Až 78 % žiadateľov spomedzi účastníkov prieskumu stále financie zo schémy pomoci pre cestovný ruch k 18. februáru 2021 nedostalo. Podniky s viacerými prevádzkami zároveň poukazujú na skutočnosť, že tzv. veľká výzva, ktorá umožňuje čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako 200 000 eur ešte nebola zverejnená.Rýchleho dotazníkového online prieskumu platformy #StáleMámeChuť k využívaniu štátnych schém aj pre gastro sektor sa zúčastnilo v dňoch 12. až 18. februára 2021 viac ako 200 gastro prevádzok z územia celého Slovenska.Agentúra SITA požiadala o reakciu aj ministerstvo dopravy.