Viacerí poslanci podpisovali koaličnú zmluvu bez rukavíc a jedným perom, Raši hovorí o hazarde

2.4.2020 - Viacerí vládni poslanci dnes na Bratislavskom hrade podpisovali koaličnú zmluvu bez rukavíc. Na sociálnej sieti na to upozornil poslanec Smeru-sociálnej demokracie (Smer-SD) Richard Raši.„Toto sa mi snáď len zdá! Koaliční poslanci práve podpisujú koaličnú zmluvu bez rukavíc, všetci jedným perom! Aj keď si asi predtým dezinfikovali za pár sekúnd ruky, ak je jeden z nich pozitívny, parlament bude niekoľko týždňov nefunkčný,“ napísal Raši.Rukavice nemala napríklad ani poslankyňa za Obyčajných ľudí a nezávislé osobností (OĽaNO) Anna Andrejuvová. „Použila som dezinfekčný prostriedok. Je na to, aby ruky boli stopercentne dezinfikované,“ povedala agentúre SITA. Doplnila, že každý poslanec si pred podpisom dezinfekciou očistil ruky.Pre šírenie koronavírusu podlieha budova parlamentu prísnym hygienickým a bezpečnostným opatreniam. Do budovy majú prístup iba poslanci, zamestnanci kancelárie parlamentu, ochranka a pozvaní hostia. Poslanci rokujú v ochranných rúškach a rukaviciach. Nikto z nich nebol zatiaľ pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19.