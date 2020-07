Viacero obcí v okresoch Trebišov, Prešov a Levoča sužovali lejaky, v niektorých z nich vyhlásili rôzne stupne povodňovej aktivity

Vyliaty potok

Mimoriadna situácia

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Búrky s intenzívnymi zrážkami v utorok popoludní opäť sužovali viaceré obce v okresoch Trebišov, Prešov a Levoča. Spôsobili vzostup vodných hladín na viacerých tokoch na východe Slovenska. Ako agentúru SITA informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, v niektorých obciach vyhlásili starostovia rôzne stupne povodňovej aktivity.Starostka obce Kysta (okres Trebišov) vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Kystiansky potok a prítokoch na území obce k 16.00 hod.„Vplyvom búrkovej činnosti sprevádzanej intenzívnym lejakom v popoludňajších hodinách dnešného dňa došlo k vzostupom vodnej hladiny na tokoch v obci. Z koryte Kystianskeho potoka sa vyliala voda a zaplavila priľahlé nehnuteľnosti a obecnú cestu,“ uviedol Bocák.V obci Víťaz (okres Prešov) sa vylial Dolinský potok s prítokmi na miestnu komunikáciu. Upchatý bol prietokový profil toku hlavne v mieste osadenia premostení k rodinným domom. Starosta obce preto vyhlásil 2. stupeň povodňovej aktivity. V obci Miklušovce (okres Prešov) sa tiež vylial miestny potok a v blízkosti komunikácie sa zosunula pôda. Starostka obce vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.Najvyšší stupeň povodňovej aktivity vyhlásila aj starostka v obci Ľubovec (okres Prešov), kde sa z koryta vylial miestny potok, došlo k zaplaveniu a poškodeniu komunikácií, miestnej základnej školy a niekoľkých rodinných domov.V obci Dúbrava (okres Levoča) po intenzívnom daždi voda z lúk stiekla do intravilánu obce, zaplavila miestnu komunikáciu a cestu k individuálnej bytovej výstavbe. K vyliatiu toku na území obce nedošlo. Starosta obce vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity.Starostka obce Klenov (okres Prešov) vyhlásila mimoriadnu situáciu, keďže po intenzívnych zrážkach došlo k zosuvu pôdy do miestneho potoka Sopotnica, ktorého správcom je SVP od začiatku tohto roka. Ohrozená je aj lokalita pri troch rodinných domoch. Neskôr obec vyhlásila 2. stupeň povodňovej aktivity.„Vodohospodári aktuálne vykonávajú monitoring postihnutých území a po ustálení hladín začnú s vykonávaním zabezpečovacich prác,“ dodal Bocák.Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Prešove hasiči boli privolaní do jedného rodinného domu v prešovskej mestskej časti Solivar, do ktorého udrel blesk. „Po zásahu bleskom začala dymiť elektroinštalácia. Situácia si nevyžiadala žiadne zranenia,“ skonštatoval operačný dôstojník.