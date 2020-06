Viacerým štátnym kultúrnym ustanovizniam chýba riadne vedenie, podľa Kostelného to treba rýchlo napraviť

O ministerstvo kultúry nebol záujem

Milanová komunikovala s kultúrnou obcou

Záujem ministerstva kultúry oceňujú

Nevyužitý potenciál kultúry na Slovensku

29.6.2020 - Viacero štátnych kultúrnych ustanovizní je bez riadne menovaného vedenia. To treba napraviť ako prvé a čo najrýchlejšie. Uviedol pre agentúru SITA herec Slovenského národného divadla (SND) Ľuboš Kostelný.Zároveň uviedol, že keď sa rodila súčasná vláda, vyšla novinová správa komu pripadne aké ministerstvo.„Spor sa viedol najmä o ministerstvo financií. Inak bola dohoda vcelku rýchla. Ostali však dve ministerstvá, o ktoré žiadna zo strán neprejavila záujem. Životné prostredie a kultúra,“ povedal Kostelný.Podľa jeho názoru, životné prostredie má dnes veľkú oporu v prezidentke SR Zuzane Čaputovej, čo je vítaná, prinajmenšom morálna pomoc pre Jána Budaja (OĽaNO), ak sa môže oprieť o takú autoritu, ktorú rešpektuje drvivá väčšina krajiny a kladne ju vníma celý svet.Ako posledná však ostala kultúra.„Postu ministra kultúry sa, myslím, každý trochu obáva, pretože obec, ktorú ministerstvo spravuje má hlas, ktorý je počuť. A keďže je asi ťažké nájsť rešpektovanú osobnosť orientujúcu sa v tomto špecifickom prostredí, ktorá by aj mala takúto ambíciu a tiež víziu, kam treba rezort za štyri roky v ideálnom prípade posunúť, zvolili v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) opačnú možnosť – nominovať na túto stoličku osobu absolútne anonymnú, čím získali minimálne čas,“ domnieva sa herec.Podľa jeho názoru, ide teraz o čo, či ten čas ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) využije rozumne tak, aby sa zorientovala v spravovanej oblasti a na to je dôležitá kvalita znalostí a schopnosti ľudí, ktorými sa na ministerstve obklopí.„Od nich najmä bude záležať, s akým prívlastkom sa ministerka Milanová zapíše do dejín kultúrnej politiky krajiny,“ dodal Kostelný.Riaditeľ Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine František Výrostko pozitívne hodnotí, že ministerka kultúry operatívne nadviazala dialóg s kultúrnou obcou.„Keďže som sa takéhoto stretnutia na Ministerstve kultúry SR (MK SR) v súvislosti s riešením opätovného rozbehnutia prevádzok divadiel zúčastnil, môžem povedať, že do týždňa naše požiadavky na vláde komunikovala a pomohla presadiť ich uplatnenie v praxi,“ ocenil ministerkin krok počas prvých 100 dní vlády šéf SKD Martin.Milanová presadila napríklad zrušenie povinnosti nosenia rúšok pri umeleckom výkone, upustenie od povinnosti testovania hercov na Covid-19 či zvýšenie počtu divákov v divadelných sálach, z dvojmetrových odstupov na šachovnicové sedenie.Záujem o diskusiu MK SR pozitívne hodnotí aj akademický maliar a predseda Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ) Pavol Kráľ. „Uvítali sme prejavenie záujmu MK SR o vecnú, neformálnu diskusiu s odbornou verejnosťou o riešeniach, ktoré kultúra nielen v časoch pandémie naliehavo potrebuje. Oceniť treba i rýchlosť, s akou sa diskusia naštartovala, a to za účasti pomerne širokého okruhu zástupcov umelcov a kultúrnych inštitúcií,“ vysvetlil Kráľ.Upozornil tiež, že v krízovej pracovnej skupine MK SR od začiatku a so širokou podporou umelcov zdôrazňovali jednoduchosť, adekvátnosť a rýchlosť prijatých opatrení. Z pohľadu kultúry a umelcov museli opakovane konštatovať výhrady, či už z hľadiska rozdielneho prístupu k hodnote pracujúcich.V tejto súvislosti predseda SVÚ vysvetlil, že pre zamestnancov boli schválené kompenzácie do výšky 1 100 eur, zatiaľ čo pre SZČO maximálne 540, či z hľadiska nerešpektovania špecifického charakteru práce, nakoľko v kultúre je štandardom kombinácia viacerých zdrojov príjmu, takže mnohí umelci záchrannou sieťou na Slovensku zatiaľ „prepadli“. Proces však ešte nie je ukončený.„Vzhľadom na avizovaný veľký škrt v štátnom rozpočte na budúci rok pre kultúru, celkovo, držíme palce, aby MK SR malo dostatok síl, vytrvalosti a odhodlania presadzovať požiadavky kultúrnej obce, aby sme opäť neťahali za najkrajší koniec," dodal šéf SKD Martin. Výpadky v činnosti kultúrnych organizácií majú zároveň priamy negatívny dopad najmä na cestovný ruch a ďalšie odvetia hospodárstva.„Sme presvedčení, že potenciál kultúry pre rozvoj celej spoločnosti nie je na Slovensku dostatočne využitý. Stratégia udržateľného rozvoja a vízia akceptovateľnej podoby Slovenska v budúcnosti nevyhnutne vyžaduje širšiu celospoločenskú diskusiu, ktorá nebude postavená na tendenčných mýtoch, ale na analýzach a faktoch," dodal predseda SVÚ Pavol Kráľ.Upozornil tiež, že v týchto týždňoch a mesiacoch sú prvoradé účinné opatrenia na prekonanie bezprostredných negatívnych či neraz až zničujúcich dopadov mimoriadnych opatrení na kultúru a nasledovať by mali opatrenia, ktoré možno zrealizovať v horizonte niekoľkých mesiacov až roka.