Archeológovia našli v Nórsku mimoriadny nález, po viac ako sto rokoch vykopú vikingskú loď

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Nórski archeológovia začali vykopávať prvú vikinskú loď po viac než sto rokoch. Plavidlo objavili na pohrebisku v Gjellestade na juhovýchode krajiny pred dvoma rokmi. Hoci predpokladajú, že je v zlom stave, ide o mimoriadny nález, keďže doteraz v krajine objavili len tri iné dobre zachované vikinské lode. Vykopávky by mali trvať päť mesiacov.Archeológ Knut Paasche z Nórskeho ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva (NIKU) povedal, že zachovaná je pravdepodobne len časť driev. Dodal však, že moderná technika by mohla umožniť odborníkom zrekonštruovať pôvodný tvar lode.Približne 20 metrov dlhú loď objavili pomocou georadaru v roku 2018. Zároveň sa podarilo nájsť aj veľké množstvo pohrebných mohýl a pôvodných vikinských obydlí. Významným Vikingom sa dávali lode do hrobu, aby im uľahčili cestu na druhý svet.