Vianoce a Prazdroj k sebe jednoducho patria

Pilsner Urquell a tie pravé Vianoce

Žiarivé Vianoce vďaka Šarišu

Originálne vianočné darčeky nielen pre pivných fanúšikov

Vďaka Voľbe sládkov môžete chodiť na polnočnú celý december

Zopár tipov pre pivných fajnemškrov na záver

7.12.2023 (SITA.sk) - Vianočné sviatky sú symbolom pokoja a času stráveného s blízkymi. Čaro tohto obdobia vrcholí, keď sa všetci zídu pri štedrovečernom stole, na ktorý nepochybne patria aj obľúbené nápoje. A keďže u Slovákov je ich súčasťou aj zlatistý mok, v Plzeňskom Prazdroji si pre milovníkov tekutého zlata pripravili skvelé značky v oku lahodiacom vianočnom šate, ale aj skvelé darčeky, ktorými možno spraviť radosť nielen pivným nadšencom!Tešíte sa na Vianoce a počítate dni? S tým vám určite pomôže adventný kalendár Pilsner Urquell, vďaka ktorému si pivári ešte stále môžu skrátiť svoje čakanie a vychutnať tradičný originálny ležiak, ktorého receptúra sa nezmenila vyše 180 rokov. Slováci tejto značke spomedzi tých pivných dôverujú najviac, čo už tretí rok po sebe potvrdili aj výsledky nezávislého prieskumu Najdôveryhodnejšia značka roka 2023. Pre milovníkov klasiky je v ponuke vianočné 8-balenie sklenených fliaš, tradičné 6-balenie plechoviek netradične zabalené na výšku do tzv. metra pív alebo darčekové balenie piva s krígľom, štýlovými ponožkami či čiapkou. Tí rýchlejší pivní fajnšmekri nájdu v slovenských obchodoch aj Pilsner Urquell v špeciálnej litrovej fľaši s patentovým uzáverom.Už tradičnou súčasťou Vianoc s Prazdrojom na Slovensku je vianočné autíčko značky Šariš. Ide o balenie ôsmich pollitrových fliaš Šariš Žiarivej 12 % s 0,3 l pohárom. Tento rok si tak vďaka nemu budete môcť vychutnať vynovenú receptúru Šarišu, ktorú ocenili nielen spotrebitelia v ankete, ale aj profesionálni pivní degustátori, aj zo sviatočného balenia. Autíčko zaparkovalo v obchodnom reťazci Tesco. Ak však chcete mať doma jedno aj vy, poponáhľajte sa, aby vám "neodfrčalo" priamo spred nosa, záujem oň je naozaj veľký.Svojich blízkych alebo pokojne aj seba môžete počas Vianoc potešiť nielen dokonalou chuťou pív z dielne skúsených sládkov z Prazdroja v špeciálnych sezónnych baleniach, ale napríklad aj o niečo tuhším darčekom. Ak pri menách ľudí, ktorých chcete potešiť, máte stále prázdne miesto, skúste navštíviť stánok Pilsner Urquell, ktorý nájdete na prízemí v bratislavskom Auparku do 23. decembra, alebo navštívte eshop otvorený 24/7, kde je dokonca pripravená aj sekcia s tipmi na Vianoce A ak dostanete popri nákupoch chuť na niečo výnimočné, vybehnite na jednu "Polnočnú", ktorú majú iba v decembri na výčape vo vybraných 150 podnikoch po celom Slovensku . Sládkovia z Prazdroja sa pri príprave tohto piva inšpirovali práve vianočnou atmosférou a tú pretavili do veľmi tmavého silného piva štýlu Black IPA, ktoré je vhodné práve na dlhé zimné večery. So svojou výraznou chuťou s čokoládovými a kávovými tónmi sa výborne hodí k obľúbeným zimným jedlám, výborne ladí s jablčnými, hruškovými alebo čokoládovými dezertmi a obstojí aj v kombinácii s degustovaním klasického vianočného pečiva.Pozvite svoju polovičku do mekky piva Plzne a spoznajte spolu jeho rozmanitý svet počas pivnej degustácie v Pivotéke . Najlepšie vianočné dobroty možno budúci rok napiecť vďaka balíčku do kuchyne od Kozla a sviatočnú náladu určite prinesie vianočný sveter Pilsner Urquell . Pri kúzlení vianočnej atmosféry pomôžu vianočné ozdoby Pilsner Urquell . A kamošom napríklad naplánujte spoločnú prehliadku pivovaru Radegast spojenú s degustáciou piva . Do Gambrinus vaku nabaľte rukavice Radegast ponožky Pilsner Urquell a ďalší majster v čapovaní nech sa zrodí vďaka Kozlovej škole . A nezabudnite, všetko to môžete zabaliť do Pilsner Urquell baliaceho papiera Informačný servis