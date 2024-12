Vianoce budú gurmánske! Tesco rozširuje ponuku vlastnej prémiovej značky Finest

Receptúry z celého sveta

Prémiové výrobky

Vybrané produkty z radu Tesco Finest:



Panettone – autentické sladké maslové talianske pečivo s kandizovanou citrusovou kôrou a hrozienkami.

Čedar s hľuzovkami – intenzívny a chuťovo výrazný Coastal® Bite Cheddar s hľuzovkami.

Kozí syr – dozretý v jaskyniach Wookey Hole v Somersete. Zemitý a orechový, lahodne jemný, pikantný pevný syr s bohatou chuťou a karamelovými vrchnými tónmi.

Gorgonzola – korenený až pikantný syr tradične vyrábaný v srdci severného Talianska.

Brie – chuťovo bohatý syr Petit Triple Créme Brie s jemnou smotanovou chuťou.

Lelcester – syr zrejúci viac ako 16 mesiacov. Komplexná zmes sladkých a slaných výrazných chutí s orechovým podtónom. Syr s bohatou červenohnedou farbou, ktorý prekvapí svojou výraznou chrumkavosťou a jedinečným drsným pocitom v ústach. Jeho textúra je plná kontrastov, kde sa každý kúsok rozplýva a zároveň poskytuje príjemný, ľahko rustikálny zážitok.

Stredomorské tapas – španielske tapas s Jamónom Serranom (TSG) s maslovým syrom Manchego a na tenké plátky nakrájaným Chorizom extra. Ideálne v kombinácii s červeným vínom Rioja.

Antipasta výber olív – grécka Kalamata a zelené olivy v bylinkovej marináde, zelené olivy odrody Chalkidikis v čili marináde a zelené olivy odrody Chalkidikis plnené cesnakom.

Hovädzie carpaccio – hovädzie mäso sušené na úpätí Álp minimálne 28 dní. Dokonale sa kombinuje so syrom Parmigiano Reggian (DOP) a 11 % extra panenským olivovým olejom.

Šunka Serrano – hladké a jemné lomo, španielska šunka Serrano, sušená a zrejúca na kosti pre sladkú chuť, a bohaté chorizo, dokonale vyzreté a plné chuti.

Údeniny na doštičku – chutné mini salámy s hľuzovkami, prosciutto s hľuzovkami, Coppa a jemná saláma Milano, doplnené talianskym syrom, olivami a sušienkami s extra panenským olivovým olejom (7 %).

Talianska antipasta – výber Prosciutto di Parma, Coppa, Salami Milana a Salami Spianata Piccante.

Syrové sušienky – výber štyroch výnimočných sušienok pre tie najkvalitnejšie syry.

Zázvorové sušienky poliate horkou čokoládou.



Karamelové sušienky.



Vianočné čokoládové cukríky – zmes vianočných salónok v mliečnej čokoláde. Mliečna čokoláda plnená medovo-pomarančovým krémom a perníkovým krémom z bielej čokolády.

Vianočné čokoládové cukríky – zmes vianočných salónok v horkej čokoláde. Marcipánové salónky plnené čerešňovým, slivkovým a pomarančovým krémom.

Ľahké a chrumkavé tyčinky z lístkového cesta s extra vyzretým polotučným tvrdým syrom gouda.



Ľahké a chrumkavé tyčinky z lístkového cesta s vyzretým syrom Parmigiano Reggiano a cesnakom.



Maslové sušienky z lístkového cesta s 9 mesiacov vyzretým polotučným tvrdým syrom gouda.



Ručne solený losos Wild Sockey tradične údený za studena pre ľahkú a jemnú chuť.



9.12.2024 (SITA.sk) -"Teší nás, že môžeme našim zákazníkom opäť predstaviť množstvo noviniek obľúbenej prémiovej privátnej značky Tesco Finest, ktorá získala aj na Slovensku veľa spotrebiteľských ocenení. Každému produktu Finest je pri výrobe venovaná špeciálna starostlivosť tak, aby sme splnili očakávania našich zákazníkov. S Finest chceme povýšiť obyčajnosť na niečo výnimočné – vďaka jedinečnej chuti, prvotriednym ingredienciám, exkluzívnemu pôvodu a odbornému spracovaniu," hovoría dodáva: "Tesco Finest je pre všetkých zákazníkov, ktorí si radi doprajú to najlepšie. Produkty Finest vynikajú vysokou kvalitou a zároveň skvelým pomerom ceny a hodnoty, takže prémiové zážitky si vychutná každý gurmán."Tesco Finest dlhodobo ponúka sofistikované chute z celého sveta, z ktorých si vyberie skutočne každý. Aktuálne Tesco rozširuje rad vlastnej značky Finest až na 220 pochúťok v kategóriách mliečnych výrobkov, pekárne, mäsových špecialít, zeleniny, vín, sladkostí, kávy, cestovín aj džemov. Ponuka je značne rozšírená najmä o sladkosti a slané pochúťky. Medzi nové prírastky patria napríklad prémiové džemy, javorový sirup, vysoko kvalitné oleje, sušienky a originálne snacky.Tohtoročná prémiová kolekcia z radu Tesco Finest zahŕňa lahodné syry, ako je intenzívny čedar s hľuzovkami, jemne pikantná gorgonzola či kozí syr s karamelovými tónmi. Z mäsa a údenín zaujme hovädzie carpaccio sušené na úpätí Álp, španielska šunka Serrano alebo talianska antipasta s Prosciuttom di Parma a pikantnou salámou. Milovníci tapas ocenia výber olív s čili marinádou alebo chorizo s Manchegom, zatiaľ čo sladké chute potešia zázvorové sušienky poliate horkou čokoládou, vianočné čokoládové cukríky či ikonické talianske panettone. Ponuku dopĺňajú chrumkavé syrové tyčinky a ručne solený losos pre nezabudnuteľný zážitok pri slávnostnej tabuli."Každý produkt Finest je ideálny na vytvorenie sviatočnej atmosféry. Finest ponúka zákazníkom vysokú kvalitu za skvelú cenu – takže si svoj každodenný život môžu urobiť čo najlepšie. A ak by som mala niečo odporučiť, tak sú to naše nové sladkosti a slané pochutiny dovezené z Veľkej Británie. A povedzme si úprimne, žiadna oslava sa nezaobíde bez Tesco Finest Prosecca!" odporúčaKaždý produkt Finest je starostlivo vybraný na základe interných smerníc, aby zákazníkovi priniesol výrazne lepší chuťový zážitok. Výber sa formuje podľa spätnej väzby od zákazníkov tak, aby produkty odrážali ich priania a potreby. Kľúčovým faktorom v ponuke Tesco Finest je aj sezónnosť – najmä počas Veľkej noci a vianočných sviatkov.Väčšina produktov sa dováža celoročne z Britských ostrovov. Medzi prémiovými výrobkami sú však aj vína od slovenských dodávateľov, ktorí sa cez vlastné značky reťazca dostanú aj na zahraničné trhy. Všetky lokálne produkty sú starostlivo vyberané tímom kvality spolu s dodávateľmi, ktorí zároveň musia prejsť prísnymi kritériami a auditom od Tesca.Informačný servis