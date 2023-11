Vianoce v Nitre budú tento rok ekologickejšie, v ponuke budú bezlepkové aj bezlaktózové dobroty

Symbolické otváranie okienok

19.11.2023 (SITA.sk) - Vianoce budú v Nitre budú tento rok ekologickejšie, mesto nakúpilo 20-tisíc zálohovaných pohárov s vianočným motívom. Vianočné trhy sa začnú 1. decembra.Svätoplukovo námestie už zdobí vianočný stromček, ktorým je tento rok 15-metrová jedľa obyčajná z Lužianok.„Decembrové otvorenie vianočného mestečka sme zvolili aj preto, že celý jeho koncept ladíme ako symbolické otváranie okienok na adventnom kalendári, ktoré sa skončí 24. decembrom. Vianočné mestečko plánujeme ponechať otvorené až do Silvestra,“ informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek Ako dodal, otvorenie stánkov v období medzi Vianocami a Silvestrom však bude závisieť od záujmu predajcov.Nákup vratných pohárov stál mesto 17 800 eur, nápoje sa budú predávať už len z nich. Návštevník zaplatí o dve eurá za nápoj viac. Pri vrátení pohárika predajcovi sa mu dve eurá vrátia naspäť, alebo si ho môže nechať na pamiatku.„Ide o krásne poháriky s veľmi milou vianočnou maľbou. Sú zo špeciálneho polykarbonátového materiálu, ktorý sa nerozbije ani v prípade, že pohárik padne na zem,“ uviedol Holúbek.Ďalšou novinkou je, že každý stánok s predajom jedla má povinnosť ponúkať aj bezlepkové a bezlaktózové dobroty.Stánkov bude v tomto roku 30, z toho osem bude s občerstvením, osem s nápojmi a 13 bude mať pestrú ponuku darčekových predmetov, vianočných dekorácií či trvanlivého vianočného pečiva. Tridsiaty stánok bude charitatívny.Oficiálne otvorenie vianočného mestečka bude až dva dni po jeho spustení, teda v nedeľu 3. decembra o 17:00, kedy príde do Nitry Mikuláš.„Program prepájame aj s Nitrianskym biskupstvom. Biskup požehná adventný veniec a z Nitrianskeho hradu potom prejde dole do mesta sprievod svetiel, priamo na námestí sa pripojí k Mikulášskemu sprievodu. Následne tu rozsvietime vianočný stromček a oficiálne otvoríme vianočné mestečko,“ informoval Holúbek.V tento deň bude návštevníkov zabávať nitrianske zoskupenie Kapela Dora, vystúpia žiaci základných umeleckých škôl a profesionálni herci.