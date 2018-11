Vianočná nákupná sezóna na internete sa začína

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (OTS) - Začínajú sa Dni dopravy zdarma, ktorými chce nákupný radca Heureka zákazníkov motivovať nakúpiť pod stromček teraz a neodkladať to. Ak neviete, čo nakúpiť, Heureka už teraz vie, čo bude hitom pod slovenskými stromčekmi – či sú to hračky pre menšie či väčšie deti, knihy, ale aj vybavenie pre domácich miláčikov.Online obchodníci sa pripravujú na vianočný nákupný ošiaľ. Aj preto im nákupný radca Heureka každoročne vychádza v ústrety a pripravuje akciu, počas ktorej je poštovné zadarmo! Tak ako minulý rok, aj tento rok pôjde o tri, od dnešného obeda o 12:00 do štvrtka 15. novembra o 23:59. „,“ vysvetľuje manažér zákazníckeho servisu Heureka.sk. Viac informácií o akcii nájdete na www.dendopravyzdarma.sk Minulý rok počas trojdňovej akcie Slováci vo vybraných e-shopoch minuli dohromady viac ako 5 miliónov eur. Najviac sa nakupovalo v kategóriách kozmetika a zdravie, väčšinou parfumy a voľne predajné lieky, detský tovar, ako sú plienky a detská kozmetika, doma a záhrada či elektronika. Zároveň vďaka Heureke ušetrili 271-tisíc eur na poštovnom.sú nestarnúcim hitom každých vianočných sviatkov, ich predaj v novembri a decembri stúpa až na štvornásobok celoročného priemeru. Jednoznačne najobľúbenejšou hračkou je stavebnica Lego, ktorá v segmente detského tovaru tvorí až 7 % obratu. Trendom je však aktuálne presun k interaktívnym hračkám, ktoré majú edukatívny charakter a pozitívne ovplyvňujú vývoj detí. Veľmi obľúbená je Albi elektronická ceruzka s rozličnými edukatívnymi knihami alebo rôzne hovoriace plyšáky, ktoré učia deti čísla, abecedu alebo farby. Tieto interaktívne hračky budú tento rok patriť medzi naj medzi hračkami, no nemožno zabudnúť ani na osvedčené klasiky, ako sú stavebnice, bábiky, autíčka alebo pištole, prípadne stolové hry. Rastúci záujem je napríklad o spoločenské hry podľa seriálov alebo počítačových hier, ako je ADC Blackfire Zaklínač: Dobrodružná hra.Prieviduje Heureka záujem o hi-tech príslušenstvo k smartfónom a notebookom, ako sú bezdrôtové nabíjačky, powerbanky či bezdrôtové slúchadlá. Heureka navyše už očakáva aj veľký záujem o VR headsety. Ani tento rok neopadáva záujem zákazníkov o drony, ktoré je možné kúpiť aj za pár desiatok eur, no najviac sa nakupujú o niečo drahšie a odolnejšie kúsky. Slováci sú naďalej motivovaní žiť zdravo, aj preto si mnohí rozbalia rozličné inteligentné hodinky alebo náramky, ktoré sa dokážu prepojiť s mobilom a prostredníctvom aplikácii aj navzájom s priateľmi.Slováci však myslia aj na svojich domácich miláčikov.budú nakupovať nové, väčšie, luxusnejšie pelechy, ale aj autosedačky alebo batohy pre psy.Tradične sa nakupujú pod stromčeky aj, ich predaj pred Vianocami je takmer trojnásobný oproti priemeru bežného roka. Najpredávanejšie sú dlhodobo kuchárske knihy, aktuálne najmä tie spojené so zdravou životosprávou a chudnutím, ale aj rozličné publikácie o sebarozvoji. Každý rok rastie záujem o domácich autorov – kuchárskych kníh aj inej literatúry.