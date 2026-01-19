Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.1.2026
 Meniny má Dalibor
 Z domova

19. januára 2026

Vianočná pošta vytvorila nový rekord, Ježiško dostal vyše 126-tisíc listov


Vianočná pošta pokorila rekord z vlaňajška a jej 27. ročník sa stal doteraz najúspešnejší. Kým v roku 2024 sa podarilo dosiahnuť historicky najvyšší počet listov a pohľadníc, rok 2025 posunul latku ešte ...



gettyimages 529026601 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Vianočná pošta pokorila rekord z vlaňajška a jej 27. ročník sa stal doteraz najúspešnejší. Kým v roku 2024 sa podarilo dosiahnuť historicky najvyšší počet listov a pohľadníc, rok 2025 posunul latku ešte vyššie. Ježiško dostal od detí 126 263 listov, čo je o vyše 3-tisíc viac ako v roku 2024. Za 27 rokov prišlo Ježiškovi do Rajeckej Lesnej, kde má svoju oficiálnu poštovú schránku, viac ako 2,59 milióna listov a pohľadníc nielen zo Slovenska ale z celého sveta.


„Rastúci počet listov pre Ježiška jasne ukazuje, že tradície a osobná komunikácia majú aj v tejto digitálnej dobe stále silné miesto. Vianočná pošta je stabilnou súčasťou predvianočného obdobia, a to s medzinárodným presahom,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.

Listy boli aj v Braillovom písme


Na adresu „999 99 Ježiško“ prišlo 65 102 listov a 61 161 pohľadníc. Z celkového počtu pochádzalo 119 981 listov a pohľadníc zo slovenských adries, pričom 180 listov bolo v Braillovom písme. Zo 42 zahraničia smerovalo Ježiškovi svoje listy 6 282 detí, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 2-tisíc listov. Najviac listov zo zahraničia prišlo z Taiwanu (4 175), Číny (1 031) a Českej republiky (267).

Zásielky prišli aj z iných európskych krajín, ale aj zo vzdialených destinácií, napríklad z Hongkongu, Japonska, Filipín, Brazílie, Kolumbie, Mjanmarska či Uzbekistanu. Prvý list bol odoslaný už v apríli 2025 z pera malej Michaely zo Spišskej Novej Vsi. Zo zahraničia prišla ako prvá pohľadnica z Číny 5. septembra.

Desaťmetrový list od školákov


Medzi najčastejšie želania v roku 2025 patrili tradične hračky a mobilné telefóny. Menší chlapci si želali autíčka, vláčiky či bagre, dievčatá bábiky, pričom medzi želaniami sa často objavovala postavička Labubu. Čoraz viac listov však obsahovalo aj želania zdravia, šťastia alebo len pozdravy a poďakovania Ježiškovi.

V schránke mu pristálo až 803 detských kresieb, najmä z materských a základných škôl. Spomedzi kresieb budú vybrané námety na budúcu vianočnú známku a obálku prvého dňa (FDC). Nechýbali ani netradičné želania, medzi nimi napríklad živý kôň, sestra či hus. V zásielkach sa objavili aj drobné darčeky, sladkosti, ale aj kľúčenky, fotografie či poštové známky, najmä z Ázie. Kuriozitou bola aj liekovka či listy, ktoré „písali“ aj psíky či myšky. V rámci Vianočnej pošty prišiel Ježiškovi aj 10,7 metra dlhý list od žiakov Základnej školy na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom.


Zdroj: SITA.sk - Vianočná pošta vytvorila nový rekord, Ježiško dostal vyše 126-tisíc listov © SITA Všetky práva vyhradené.

Námestie SNP v Bratislave prechádza obnovou, magistrát priblížil termíny
