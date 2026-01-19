|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dalibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. januára 2026
Vianočná pošta vytvorila nový rekord, Ježiško dostal vyše 126-tisíc listov
Tagy: Vianoce Vianočná pošta
Vianočná pošta pokorila rekord z vlaňajška a jej 27. ročník sa stal doteraz najúspešnejší. Kým v roku 2024 sa podarilo dosiahnuť historicky najvyšší počet listov a pohľadníc, rok 2025 posunul latku ešte ...
Zdieľať
19.1.2026 (SITA.sk) - Vianočná pošta pokorila rekord z vlaňajška a jej 27. ročník sa stal doteraz najúspešnejší. Kým v roku 2024 sa podarilo dosiahnuť historicky najvyšší počet listov a pohľadníc, rok 2025 posunul latku ešte vyššie. Ježiško dostal od detí 126 263 listov, čo je o vyše 3-tisíc viac ako v roku 2024. Za 27 rokov prišlo Ježiškovi do Rajeckej Lesnej, kde má svoju oficiálnu poštovú schránku, viac ako 2,59 milióna listov a pohľadníc nielen zo Slovenska ale z celého sveta.
„Rastúci počet listov pre Ježiška jasne ukazuje, že tradície a osobná komunikácia majú aj v tejto digitálnej dobe stále silné miesto. Vianočná pošta je stabilnou súčasťou predvianočného obdobia, a to s medzinárodným presahom,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Na adresu „999 99 Ježiško“ prišlo 65 102 listov a 61 161 pohľadníc. Z celkového počtu pochádzalo 119 981 listov a pohľadníc zo slovenských adries, pričom 180 listov bolo v Braillovom písme. Zo 42 zahraničia smerovalo Ježiškovi svoje listy 6 282 detí, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 2-tisíc listov. Najviac listov zo zahraničia prišlo z Taiwanu (4 175), Číny (1 031) a Českej republiky (267).
Zásielky prišli aj z iných európskych krajín, ale aj zo vzdialených destinácií, napríklad z Hongkongu, Japonska, Filipín, Brazílie, Kolumbie, Mjanmarska či Uzbekistanu. Prvý list bol odoslaný už v apríli 2025 z pera malej Michaely zo Spišskej Novej Vsi. Zo zahraničia prišla ako prvá pohľadnica z Číny 5. septembra.
Medzi najčastejšie želania v roku 2025 patrili tradične hračky a mobilné telefóny. Menší chlapci si želali autíčka, vláčiky či bagre, dievčatá bábiky, pričom medzi želaniami sa často objavovala postavička Labubu. Čoraz viac listov však obsahovalo aj želania zdravia, šťastia alebo len pozdravy a poďakovania Ježiškovi.
V schránke mu pristálo až 803 detských kresieb, najmä z materských a základných škôl. Spomedzi kresieb budú vybrané námety na budúcu vianočnú známku a obálku prvého dňa (FDC). Nechýbali ani netradičné želania, medzi nimi napríklad živý kôň, sestra či hus. V zásielkach sa objavili aj drobné darčeky, sladkosti, ale aj kľúčenky, fotografie či poštové známky, najmä z Ázie. Kuriozitou bola aj liekovka či listy, ktoré „písali“ aj psíky či myšky. V rámci Vianočnej pošty prišiel Ježiškovi aj 10,7 metra dlhý list od žiakov Základnej školy na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom.
Zdroj: SITA.sk - Vianočná pošta vytvorila nový rekord, Ježiško dostal vyše 126-tisíc listov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Rastúci počet listov pre Ježiška jasne ukazuje, že tradície a osobná komunikácia majú aj v tejto digitálnej dobe stále silné miesto. Vianočná pošta je stabilnou súčasťou predvianočného obdobia, a to s medzinárodným presahom,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Listy boli aj v Braillovom písme
Na adresu „999 99 Ježiško“ prišlo 65 102 listov a 61 161 pohľadníc. Z celkového počtu pochádzalo 119 981 listov a pohľadníc zo slovenských adries, pričom 180 listov bolo v Braillovom písme. Zo 42 zahraničia smerovalo Ježiškovi svoje listy 6 282 detí, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 2-tisíc listov. Najviac listov zo zahraničia prišlo z Taiwanu (4 175), Číny (1 031) a Českej republiky (267).
Zásielky prišli aj z iných európskych krajín, ale aj zo vzdialených destinácií, napríklad z Hongkongu, Japonska, Filipín, Brazílie, Kolumbie, Mjanmarska či Uzbekistanu. Prvý list bol odoslaný už v apríli 2025 z pera malej Michaely zo Spišskej Novej Vsi. Zo zahraničia prišla ako prvá pohľadnica z Číny 5. septembra.
Desaťmetrový list od školákov
Medzi najčastejšie želania v roku 2025 patrili tradične hračky a mobilné telefóny. Menší chlapci si želali autíčka, vláčiky či bagre, dievčatá bábiky, pričom medzi želaniami sa často objavovala postavička Labubu. Čoraz viac listov však obsahovalo aj želania zdravia, šťastia alebo len pozdravy a poďakovania Ježiškovi.
V schránke mu pristálo až 803 detských kresieb, najmä z materských a základných škôl. Spomedzi kresieb budú vybrané námety na budúcu vianočnú známku a obálku prvého dňa (FDC). Nechýbali ani netradičné želania, medzi nimi napríklad živý kôň, sestra či hus. V zásielkach sa objavili aj drobné darčeky, sladkosti, ale aj kľúčenky, fotografie či poštové známky, najmä z Ázie. Kuriozitou bola aj liekovka či listy, ktoré „písali“ aj psíky či myšky. V rámci Vianočnej pošty prišiel Ježiškovi aj 10,7 metra dlhý list od žiakov Základnej školy na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom.
Zdroj: SITA.sk - Vianočná pošta vytvorila nový rekord, Ježiško dostal vyše 126-tisíc listov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vianoce Vianočná pošta
nasledujúci článok >>
Námestie SNP v Bratislave prechádza obnovou, magistrát priblížil termíny
Námestie SNP v Bratislave prechádza obnovou, magistrát priblížil termíny
<< predchádzajúci článok
Bolo by to veľmi nerozumné, varoval európske krajiny pred odvetnými clami minister financií USA
Bolo by to veľmi nerozumné, varoval európske krajiny pred odvetnými clami minister financií USA