|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomíra, Mário
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. januára 2026
Zimný Grape 2026: Headlinerom zimného Grapu je 1991, na Kubínskej holi zahrá aj Para
Spresňujú, že piatkový program bude na hlavnom pódiu otvárať hiphopová legenda VEC, ktorého na pódiu doplní Tono S. a ich spoločný projekt Ultrazvuk, ako hosť vystúpi raper Supa.
Zdieľať
Zimná edícia festivalu Grape sa vráti 6. až 7. marca 2026 po tretí raz na Kubínsku hoľu. Novinkou dvojdňového programu je prvý zahraničný headliner - britský drum and bassový producent 1991. „Roztancuje sobotnú noc spolu s Changing Faces a Paxy. Počas víkendu vystúpi aj Para, Porsche Boy & Wen, VEC & Tono S. (Ultrazvuk) + Supa, RudeBoys Radio, Yanko Kral a ďalšie mená,“ avizujú organizátori podujatia, na ktorom nebudú chýbať športové aktivity, skialp na Vrcholovku, gastro zóny a tanečné sety na svahu.
„Po minuloročnom teste s dvojdňovým programom sme sa rozhodli, že nám to dáva zmysel a ostaneme pri tomto formáte. Program sme opäť skladali tak, aby sadol mladším aj starším. Najväčšou novinkou je, že sme lineup obohatili aj o zahraničné meno, z Británie príde drum and basový DJ a producent 1991,“ hovorí za organizátorov Ján Trstenský.
Spresňujú, že piatkový program bude na hlavnom pódiu otvárať hiphopová legenda VEC, ktorého na pódiu doplní Tono S. a ich spoločný projekt Ultrazvuk, ako hosť vystúpi raper Supa. Následne návštevníkov roztancujú RudeBoys Radio a o záver dňa sa postará DJ Yanko Kral.
Sobotňajší program ponúkne koncert skupiny Para, na hlavnom pódiu im bude sekundovať hiphopová dvojka Porsche Boy & Wen. Záver večera bude patriť žánru drum and bass, okrem britského headlinera 1991 sa predstavia aj Changing Faces a Paxy.
Ako ďalej avizujú organizátori, počas oboch dní sa bude tancovať aj na svahu pred reštauráciou Srdcovka, kde svoje sety zahrajú DJ VEC, DJ Tono S., Hugo Hypetrain, Haf & Miško Turza a Flea Mrkt.
Ďalšou novinkou je spoplatnenie festivalu, ktorý bol doteraz bez vstupného. „Ak chceme, aby festival napredoval a posúval sa ďalej nielen v kvalite, ale aj v hudobnej dramaturgii, museli sme pristúpiť k tomuto kroku. Vstupné sme však nastavili myslím veľmi ‚ľudovo‘, tak veríme, že to nebude pre ľudí veľká záťaž,“ dodáva Trstenský.
Okrem bohatého hudobného programu čakajú návštevníkov aj športové aktivity. Medzi nimi napríklad skialpový výstup na Vrcholovku a slalom pre snowboardistov aj lyžiarov. Vo festivalovom areáli budú partnerské zóny, veľký vyhrievaný gastro stan, street food prevádzky či možnosť testovania snowboardov.
Súvisiace články:
Grape 2026: Festival Grape predstavil ďalšieho interpreta, je ním skupina Parcels (22. 12. 2025)
Grape 2025: Festival Grape predstavil prvého interpreta (27. 11. 2025)
Organizátori festivalu Grape: Okrem hudby prinesieme aj športovcov (24. 5. 2025)
Všetky príjazdové trasy na festival Grape sú označené dočasným dopravným značením, polícia upozorňuje na zmeny (9. 8. 2024)
Na letisku v Trenčíne sa začína festival Grape 2024 (9. 8. 2024)
Festival Grape 2023 sa začína, návštevníci sa môžu tešiť na známe mená (11. 8. 2023)
Atmosféru festivalu Grape umocní veľkoformátové vizuálne umenie (13. 7. 2023)
Festival Grape 2022: Nad Vatrou Sa Zblízka (video+foto) (12. 8. 2022)
Bročka: Grape i iné festivaly by sa v Štrkoch mohli konať o tri roky (9. 12. 2021)
Známy festival Grape sa na najbližšie ročníky sťahuje do Trenčína (1. 12. 2021)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou na Tatry Ice Master
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou na Tatry Ice Master