Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomíra, Mário
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

19. januára 2026

Zimný Grape 2026: Headlinerom zimného Grapu je 1991, na Kubínskej holi zahrá aj Para



Spresňujú, že piatkový program bude na hlavnom pódiu otvárať hiphopová legenda VEC, ktorého na pódiu doplní Tono S. a ich spoločný projekt Ultrazvuk, ako hosť vystúpi raper Supa.



Zdieľať
Zimný Grape 2026: Headlinerom zimného Grapu je 1991, na Kubínskej holi zahrá aj Para

Zimná edícia festivalu Grape sa vráti 6. až 7. marca 2026 po tretí raz na Kubínsku hoľu. Novinkou dvojdňového programu je prvý zahraničný headliner - britský drum and bassový producent 1991. „Roztancuje sobotnú noc spolu s Changing Faces a Paxy. Počas víkendu vystúpi aj Para, Porsche Boy & Wen, VEC & Tono S. (Ultrazvuk) + Supa, RudeBoys Radio, Yanko Kral a ďalšie mená,“ avizujú organizátori podujatia, na ktorom nebudú chýbať športové aktivity, skialp na Vrcholovku, gastro zóny a tanečné sety na svahu.


„Po minuloročnom teste s dvojdňovým programom sme sa rozhodli, že nám to dáva zmysel a ostaneme pri tomto formáte. Program sme opäť skladali tak, aby sadol mladším aj starším. Najväčšou novinkou je, že sme lineup obohatili aj o zahraničné meno, z Británie príde drum and basový DJ a producent 1991,“ hovorí za organizátorov Ján Trstenský.

Spresňujú, že piatkový program bude na hlavnom pódiu otvárať hiphopová legenda VEC, ktorého na pódiu doplní Tono S. a ich spoločný projekt Ultrazvuk, ako hosť vystúpi raper Supa. Následne návštevníkov roztancujú RudeBoys Radio a o záver dňa sa postará DJ Yanko Kral.

Sobotňajší program ponúkne koncert skupiny Para, na hlavnom pódiu im bude sekundovať hiphopová dvojka Porsche Boy & Wen. Záver večera bude patriť žánru drum and bass, okrem britského headlinera 1991 sa predstavia aj Changing Faces a Paxy.

Ako ďalej avizujú organizátori, počas oboch dní sa bude tancovať aj na svahu pred reštauráciou Srdcovka, kde svoje sety zahrajú DJ VEC, DJ Tono S., Hugo Hypetrain, Haf & Miško Turza a Flea Mrkt.

Ďalšou novinkou je spoplatnenie festivalu, ktorý bol doteraz bez vstupného. „Ak chceme, aby festival napredoval a posúval sa ďalej nielen v kvalite, ale aj v hudobnej dramaturgii, museli sme pristúpiť k tomuto kroku. Vstupné sme však nastavili myslím veľmi ‚ľudovo‘, tak veríme, že to nebude pre ľudí veľká záťaž,“ dodáva Trstenský.

Okrem bohatého hudobného programu čakajú návštevníkov aj športové aktivity. Medzi nimi napríklad skialpový výstup na Vrcholovku a slalom pre snowboardistov aj lyžiarov. Vo festivalovom areáli budú partnerské zóny, veľký vyhrievaný gastro stan, street food prevádzky či možnosť testovania snowboardov.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Grape 2026: Festival Grape predstavil ďalšieho interpreta, je ním skupina Parcels (22. 12. 2025)
 Grape 2025: Festival Grape predstavil prvého interpreta (27. 11. 2025)
 Organizátori festivalu Grape: Okrem hudby prinesieme aj športovcov (24. 5. 2025)
 Všetky príjazdové trasy na festival Grape sú označené dočasným dopravným značením, polícia upozorňuje na zmeny (9. 8. 2024)
 Na letisku v Trenčíne sa začína festival Grape 2024 (9. 8. 2024)
 Festival Grape 2023 sa začína, návštevníci sa môžu tešiť na známe mená (11. 8. 2023)
 Atmosféru festivalu Grape umocní veľkoformátové vizuálne umenie (13. 7. 2023)
 Festival Grape 2022: Nad Vatrou Sa Zblízka (video+foto) (12. 8. 2022)
 Bročka: Grape i iné festivaly by sa v Štrkoch mohli konať o tri roky (9. 12. 2021)
 Známy festival Grape sa na najbližšie ročníky sťahuje do Trenčína (1. 12. 2021)



<< predchádzajúci článok
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou na Tatry Ice Master

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 