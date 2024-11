Vianočné brigády na Slovensku lákajú flexibilným pracovným časom aj mzdami. V ktorých oblastiach je najväčší dopyt?

Práce s možnosťou flexibility

Digitálne zručnosti sú žiadané

9.11.2024 (SITA.sk) - Vianočné brigády na Slovensku na rok 2024 prinášajú rôzne možnosti zárobku a flexibility. Podľa odborníkov na pracovný trh sa zvyšuje dopyt po brigádnikoch predovšetkým v oblastiach online nakupovania a logistiky, kde sú predpovede pred sviatkami optimistické.„Najväčší dopyt po brigádnikoch je v tých oblastiach, kde sa pred sviatkami zvyšuje aktivita zákazníkov, čo si vyžaduje operatívnu reakciu a zvýšenie kapacít," uviedla Jitka Kouba , riaditeľka marketingu v personálnej agentúre Grafton Slovakia Veľký počet brigádnikov preto hľadajú spoločnosti v maloobchode, kde sú potrební pracovníci najmä do pokladní a ako výpomoc v kamenných predajniach.V súvislosti so zvýšeným množstvom online objednávok výrazne rastie množstvo práce aj v e-commerce spoločnostiach, ktoré však hľadajú pracovníkov nielen na balenie, triedenie a doručovanie zásielok.Aktuálne požadované sú práce s možnosťou flexibility, pretože zamestnávatelia ponúkajú modely na zmeny alebo prácu na skrátený úväzok, čo je vhodné nielen pre študentov, ale aj pre ľudí s inými záväzkami.„Dopyt po brigádnikoch s digitálnymi zručnosťami stále rastie a ponúka im to možnosť aj na ďalšiu pravidelnú spoluprácu po skončení sezóny," dodala Kouba.Priemerná hodinová mzda pre brigádnikov sa zvýšila, pričom sa líši podľa regiónu a pracovnej pozície. Zatiaľ čo v Bratislavskom kraji môžu brigádnici zarobiť nad 7 až 8 eur za hodinu, najmä v logistike. Inde na Slovensku, ako v Banskobystrickom alebo Prešovskom kraji, sú mzdy priemerne 5 až 6 eur na hodinu.„Najvyššie mzdy sú v logistike a e-commerce, kde dosahujú až 9 až 10 eur na hodinu, najmä pri nočných alebo víkendových zmenách," uzatvára Kouba.