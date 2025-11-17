|
Pondelok 17.11.2025
Denník - Správy
17. novembra 2025
Vianočné nákupy na internete sú už v plnom prúde. O aké produkty je najväčší záujem?
Vianočné nákupy na internete sa tento rok začali už začiatkom októbra, pričom Slováci siahajú najmä po funkčných darčekoch a spotrebičoch do domácnosti. Podľa dát spoločnosti
17.11.2025 (SITA.sk) - Vianočné nákupy na internete sa tento rok začali už začiatkom októbra, pričom Slováci siahajú najmä po funkčných darčekoch a spotrebičoch do domácnosti. Podľa dát spoločnosti Heureka výrazne rastie záujem o vysávače, robotické vysávače, televízory či elektrické zubné kefky.
Vysávače zaznamenali medzimesačný rast o 53 % a robotické vysávače o 49 %. Rýchlo narastá aj predaj televízorov (+39 %) a elektrických zubných kefiek (+77 %), ktoré Slováci často považujú za investíciu do zdravia. Medzi obľúbené darčeky patria aj automatické kávovary s rastom predaja o 45 %.
Tradične silnú pozíciu si udržuje segment parfumov a kozmetiky, ktoré zaznamenali nárast o 26 %. Z detského tovaru sú najvyhľadávanejšie stavebnice Lego (+61 %) a stolové hry (+52 %). Menej výrazne narastá záujem o mobilné telefóny (+5 %), keďže zákazníci očakávajú výraznejšie zľavy v rámci blížiaceho sa Black Friday. Rýchlejší rast predaja majú knihy (+22 %), ktoré patria medzi bežné vianočné darčeky.
Podľa šéfa dátového oddelenia Heureka Group Andyho Wernera sa však momentálne nachádzame iba na začiatku sezóny a trendy sa môžu počas Black Friday ešte výrazne meniť.
Pri nákupoch na Heureka.sk sa odporúča dávať pozor na reálne zľavy. Priemerná zľava počas Black Friday dosahuje 19 %, pričom nová legislatíva zakazuje falošné zľavy vypočítavané z ceny, ktorá nebola najnižšia v posledných 30 dňoch. Pre overenie výhodnosti je dostupný graf vývoja ceny pod každým produktom.
Heureka tiež ponúka označenie „Cenopád“ pre produkty, ktoré garantujú reálny pokles cien. Tento systém vyhodnocuje priemerné najlepšie ceny z posledného mesiaca a pomáha zákazníkom identifikovať skutočné zľavy.
Heureka Group je najväčšia európska skupina cenových porovnávačov a nákupných poradcov, ktorá pôsobí v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Mesačne ju navštívi až 30 miliónov užívateľov, ktorí môžu vyberať z ponuky viac ako 55 tisíc e-shopov a nakupovať výhodne, rýchlo a jednoducho.
Zdroj: SITA.sk - Vianočné nákupy na internete sú už v plnom prúde. O aké produkty je najväčší záujem? © SITA Všetky práva vyhradené.
