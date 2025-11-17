|
Pondelok 17.11.2025
|Úvodná strana
17. novembra 2025
Trnavský kraj udelil Cenu slobody Antona Srholca osobnostiam, ktoré komunistický režim nezlomil
Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu udelil štyrom osobnostiam Cenu slobody
17.11.2025 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu udelil štyrom osobnostiam Cenu slobody Antona Srholca za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti.
Tento rok ocenenie získali sociológ, diplomat a občiansky aktivista Martin Bútora, historik a disident Jozef Jablonický - in memoriam, provinciál františkánov Fidél Ambróz Jurčovič - in memoriam, a katolícky kňaz Károly Lénár - in memoriam. Zaradili sa tak do zoznamu laureátov, ktorými sa v uplynulých rokoch stali napríklad František Mikloško, Iveta Radičová, Ján Budaj či Václav Havel - in memoriam.
„Tohtoroční laureáti zvádzali svoj súboj s komunistickým totalitným režimom a spoluutvárali tak cestu k našej slobode. Presnejšie povedané, režim zvádzal svoj súboj s nimi. S ich charakterom a vnútornou slobodou. S ich odvahou a statočnosťou. Nezlomnosťou a hodnotovým svetom. Na vlastnej koži zažívali, že z východu neprichádza sloboda,“ vyhlásil trnavský župan Jozef Viskupič v príhovore počas galavečera v predvečer 17. novembra. Odovzdávanie Ceny slobody Antona Srholca je podľa neho vyjadrením uznania, úcty a rešpektu jednotlivým laureátom, ich príbehom a statočnosti.
Cena slobody nesie meno Antona Srholca, ktorý bol celoživotne spojený s Trnavským krajom. Bol rodákom zo Skalice, štúdium absolvoval na gymnáziu v Šaštíne. Za jeho pokus prekročenia rieky Morava strávil niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe v Leopoldove, neskôr nútene pracoval v uránových baniach. Po Nežnej revolúcii pomáhal ľuďom bez domova. Svojim postojom k životu sa stal symbolom viery v človeka a boja za náboženské a politické práva a slobody.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský kraj udelil Cenu slobody Antona Srholca osobnostiam, ktoré komunistický režim nezlomil © SITA Všetky práva vyhradené.
