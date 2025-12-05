|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oto
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Vianočné pečenie začína s medom z Lidla. Nezabudnite na kvalitné domáce potraviny, ktoré sa oplatia
Tagy: Pečenie PR Vianoce vianočné pečenie
Lidl vstupuje do obdobia predvianočného zhonu s jasným odkazom: na poctivé sviatočné varenie a pečenie stačia kvalitné suroviny, na ktoré sa môže spoľahnúť každá gazdiná. Reťazec neustále kladie ...
Zdieľať
5.12.2025 (SITA.sk) - Lidl vstupuje do obdobia predvianočného zhonu s jasným odkazom: na poctivé sviatočné varenie a pečenie stačia kvalitné suroviny, na ktoré sa môže spoľahnúť každá gazdiná. Reťazec neustále kladie dôraz na slovenské ingrediencie, lokálnych dodávateľov a tradičné chute, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou aj týchto Vianoc.
Fakt, že na Slovensku obľubujeme pečenie, nie je žiadnou novinkou – obzvlášť v prípade, keď ide o Vianoce. Neodmysliteľnou súčasťou našich sviatkov sú už od nepamäti sladké medovníky. Ich pôvod siaha do stredovekej Európy, kde sa med používal ako sladidlo ešte pred rozšírením cukru. Na Slovensku sa medovníky pečú najmä počas Vianoc a tradične sa vykrajujú do tvarov srdiečok, hviezd, zvieratiek alebo anjelov, pričom sa zdobia bielkovou polevou či čokoládou. Pečú sa vopred, aby zmäkli a získali typickú arómu, niekedy aj týždne pred sviatkami. Med dodáva medovníkom sladkosť, mäkkosť a dlhšiu trvanlivosť, a cesto v kombinácii s medom vytvára typickú vôňu, ktorá sa spája s týmito výnimočnými dňami. Medovníky sú aj symbolom pohostinnosti a štedrosti – často sa dávajú ako darčeky medzi rodinou a priateľmi a v minulosti im pripisovali aj ochrannú či magickú symboliku.
Základom všetkých vianočných sladkých dobrôt je práve med. Lidl už roky spolupracuje s lokálnym dodávateľom MEDAS, ktorý je známy svojou poctivou včelárskou výrobou a dnes patrí medzi najväčších domácich producentov a exportérov prírodného včelieho medu. Firma ponúka rôzne druhy medu od lesného, lipového, repkového, medovicového až po kvetový či agátový. Okrem toho nezabúda klásť dôraz na prísnu hygienu a na výrobu používa len tie najmodernejšie technológie. "Med spracovávame šetrne tak, aby v ňom boli uchované všetky prírodné látky a zdraviu prospešné enzýmy," vysvetľuje riaditeľ spoločnosti MEDAS Pavel Blaščák. S Lidlom spolupracujú od roku 2019 a označujú ho za strategického partnera. "Celú spoluprácu hodnotíme pozitívne a medziročne rastieme, čo je pre nás najdôležitejším ukazovateľom. Pokiaľ dodávame, ľudia nakupujú a my sa rozvíjame, tak sú spokojné obe strany," hovorí riaditeľ. Oslaďte si aj vy život s medom, ktorý sa oplatí, a verte, že tentokrát budú vaše vianočné cukrovinky chutiť úplne inak.
Mnohé domácnosti počas sviatkov pečú jednu sladkosť za druhou a zvyknú mať napečených aj desiatky druhov. Medzi obľúbené patria napríklad linecké koláčiky, vanilkové rožky či vianočka, ktoré zdobia stoly už celé generácie. A kto si dni pokoja nevie predstaviť bez sladkých oblátok, ktoré rozvoniavajú celú obývačku? Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej majú bohatú históriu. "Oblátky symbolizovali nekvasený chlieb, ktorý poznajú kresťania pri liturgii. Zvyčajne sa podávali s medom a cesnakom. S medom preto, aby boli ľudia na seba sladkí, a s cesnakom preto, aby boli zdraví," vysvetľuje etnologička. Tradícia pretrváva dodnes.
V Lidli nájdu zákazníci všetko potrebné na sviatočné pečenie – od kvalitných múk, orechov či sušeného ovocia, cez lahodné čokolády a maslá, až po špeciálne ingrediencie a dekorácie, ktoré dodajú každému receptu ten pravý šmrnc. A keďže Vianoce nie sú len o sladkom, Lidl ponúka aj bohatý výber slaných surovín na tradičné pagáče, syrové tyčinky či bryndzové oblátky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vianočné pečenie začína s medom z Lidla. Nezabudnite na kvalitné domáce potraviny, ktoré sa oplatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Fakt, že na Slovensku obľubujeme pečenie, nie je žiadnou novinkou – obzvlášť v prípade, keď ide o Vianoce. Neodmysliteľnou súčasťou našich sviatkov sú už od nepamäti sladké medovníky. Ich pôvod siaha do stredovekej Európy, kde sa med používal ako sladidlo ešte pred rozšírením cukru. Na Slovensku sa medovníky pečú najmä počas Vianoc a tradične sa vykrajujú do tvarov srdiečok, hviezd, zvieratiek alebo anjelov, pričom sa zdobia bielkovou polevou či čokoládou. Pečú sa vopred, aby zmäkli a získali typickú arómu, niekedy aj týždne pred sviatkami. Med dodáva medovníkom sladkosť, mäkkosť a dlhšiu trvanlivosť, a cesto v kombinácii s medom vytvára typickú vôňu, ktorá sa spája s týmito výnimočnými dňami. Medovníky sú aj symbolom pohostinnosti a štedrosti – často sa dávajú ako darčeky medzi rodinou a priateľmi a v minulosti im pripisovali aj ochrannú či magickú symboliku.
Usilovní ako včielky
Základom všetkých vianočných sladkých dobrôt je práve med. Lidl už roky spolupracuje s lokálnym dodávateľom MEDAS, ktorý je známy svojou poctivou včelárskou výrobou a dnes patrí medzi najväčších domácich producentov a exportérov prírodného včelieho medu. Firma ponúka rôzne druhy medu od lesného, lipového, repkového, medovicového až po kvetový či agátový. Okrem toho nezabúda klásť dôraz na prísnu hygienu a na výrobu používa len tie najmodernejšie technológie. "Med spracovávame šetrne tak, aby v ňom boli uchované všetky prírodné látky a zdraviu prospešné enzýmy," vysvetľuje riaditeľ spoločnosti MEDAS Pavel Blaščák. S Lidlom spolupracujú od roku 2019 a označujú ho za strategického partnera. "Celú spoluprácu hodnotíme pozitívne a medziročne rastieme, čo je pre nás najdôležitejším ukazovateľom. Pokiaľ dodávame, ľudia nakupujú a my sa rozvíjame, tak sú spokojné obe strany," hovorí riaditeľ. Oslaďte si aj vy život s medom, ktorý sa oplatí, a verte, že tentokrát budú vaše vianočné cukrovinky chutiť úplne inak.
Symbol dobra a zdravia
Mnohé domácnosti počas sviatkov pečú jednu sladkosť za druhou a zvyknú mať napečených aj desiatky druhov. Medzi obľúbené patria napríklad linecké koláčiky, vanilkové rožky či vianočka, ktoré zdobia stoly už celé generácie. A kto si dni pokoja nevie predstaviť bez sladkých oblátok, ktoré rozvoniavajú celú obývačku? Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej majú bohatú históriu. "Oblátky symbolizovali nekvasený chlieb, ktorý poznajú kresťania pri liturgii. Zvyčajne sa podávali s medom a cesnakom. S medom preto, aby boli ľudia na seba sladkí, a s cesnakom preto, aby boli zdraví," vysvetľuje etnologička. Tradícia pretrváva dodnes.
Zázračné okamihy sa oplatia každý deň
V Lidli nájdu zákazníci všetko potrebné na sviatočné pečenie – od kvalitných múk, orechov či sušeného ovocia, cez lahodné čokolády a maslá, až po špeciálne ingrediencie a dekorácie, ktoré dodajú každému receptu ten pravý šmrnc. A keďže Vianoce nie sú len o sladkom, Lidl ponúka aj bohatý výber slaných surovín na tradičné pagáče, syrové tyčinky či bryndzové oblátky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vianočné pečenie začína s medom z Lidla. Nezabudnite na kvalitné domáce potraviny, ktoré sa oplatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pečenie PR Vianoce vianočné pečenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hasičský zbor postupne obnovuje techniku, nové striekačky vyjdú na 38 miliónov eur
Hasičský zbor postupne obnovuje techniku, nové striekačky vyjdú na 38 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO
Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO