05. decembra 2025
|Denník - Správy
Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO
Prezident Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na slávnostnom odhalení mozaiky patrónky Slovenska
Prezident Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na slávnostnom odhalení mozaiky patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách. Mozaika je umiestnená na historickom múre, ktorý po stáročia chránil Baziliku sv. Petra a predstavuje významný duchovný aj kultúrny moment pre Slovenskú republiku.
Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. „Sedembolestná nie je patrónkou dokonalých, ale zranených. Aj preto je veľmi symbolické, že práve teraz, keď prežívame napätia doma a nepokoj vo svete, bude mať slovenský národ v srdci Vatikánu tento obraz nádeje,“ hovorí prezident Pellegrini.
Symbolický význam diela podľa prezidenta
Podľa slov prezidenta SR má umiestnenie mozaiky hlboký symbolický význam. „Bola – a je dodnes – zdrojom útechy a sily pre mnohých Slovákov. Vždy bola našou oporou v historických chvíľach, najmä v tých ťažkých. Pre náš národ je povzbudením v každodenných zápasoch,“ povedal v úvode príhovoru prezident s dôvetkom, že pre celú cirkev je symbolom matky, ktorá rozumie bolesti, ale je aj prameňom nádeje a pomáha nám udržiavať živé hodnoty jednoty a viery. Zároveň vyjadril presvedčenie, že nové umelecké dielo bude návštevníkom Vatikánskych záhrad pripomínať duchovné posolstvo Slovenska aj v budúcnosti.
Mozaika Sedembolestnej Panny Márie je vytvorená tradičnou technikou z tisícok farebných kociek a kamienkov. Prezident SR v umeleckom vyjadrení našiel aj paralelu s komunitným a duchovným životom Slovákov „Každá z nich je symbolom každého z nás: ľudí, ktorí tvoria spoločenstvo, v ktorom sa rozvíjajú priateľské vzťahy, hodnoty a spoločné ciele,“ hovorí prezident, podľa ktorého je dôležité práve to, čo nás spája, viera a duchovný rozmer.
Slovenské symboly vo Vatikáne
Vo Vatikánskych záhradách bola minulý rok za účasti prezidenta Pellegriniho vysadená tiež slovenská lipa, národný strom Slovákov, ako symbol mieru, domova a pohostinnosti. Spolu s mozaikou Sedembolestnej tak na tomto výnimočnom mieste vzniká osobitný priestor pripomínajúci slovenskú duchovnosť a kultúrnu identitu. „Verím, že toto posolstvo dôjde ku všetkým, ktorí navštívia toto nádherné miesto, tento malý kúsok Slovenska vo Vatikáne,“ povedal prezident.
Slovenská republika a Svätá stolica majú diplomatické vzťahy už 32 rokov. Podľa prezidenta majú naše väzby omnoho hlbšie korene, nachádzame ich v duchovnom dedičstve svätých bratov Cyrila a Metoda, v našej kultúre i konaní. „Spolu so Svätou stolicou zdieľame spoločné hodnoty - úctu k človeku, skutočnú slobodu, vzájomné porozumenie a dialóg. Tieto hodnoty formovali našu identitu a naše miesto v Európe,“ uviedol prezident SR.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
