 24hod.sk    Zo zahraničia

05. decembra 2025

Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária

Prezident Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na slávnostnom odhalení mozaiky patrónky Slovenska



Zdieľať
6932daf1a6940647104467 676x451 5.12.2025 (SITA.sk) -


Prezident Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na slávnostnom odhalení mozaiky patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách. Mozaika je umiestnená na historickom múre, ktorý po stáročia chránil Baziliku sv. Petra a predstavuje významný duchovný aj kultúrny moment pre Slovenskú republiku.


Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. „Sedembolestná nie je patrónkou dokonalých, ale zranených. Aj preto je veľmi symbolické, že práve teraz, keď prežívame napätia doma a nepokoj vo svete, bude mať slovenský národ v srdci Vatikánu tento obraz nádeje,“ hovorí prezident Pellegrini.


Symbolický význam diela podľa prezidenta


Podľa slov prezidenta SR má umiestnenie mozaiky hlboký symbolický význam. „Bola – a je dodnes – zdrojom útechy a sily pre mnohých Slovákov. Vždy bola našou oporou v historických chvíľach, najmä v tých ťažkých. Pre náš národ je povzbudením v každodenných zápasoch,“ povedal v úvode príhovoru prezident s dôvetkom, že pre celú cirkev je symbolom matky, ktorá rozumie bolesti, ale je aj prameňom nádeje a pomáha nám udržiavať živé hodnoty jednoty a viery. Zároveň vyjadril presvedčenie, že nové umelecké dielo bude návštevníkom Vatikánskych záhrad pripomínať duchovné posolstvo Slovenska aj v budúcnosti.



Mozaika Sedembolestnej Panny Márie je vytvorená tradičnou technikou z tisícok farebných kociek a kamienkov. Prezident SR v umeleckom vyjadrení našiel aj paralelu s komunitným a duchovným životom Slovákov „Každá z nich je symbolom každého z nás: ľudí, ktorí tvoria spoločenstvo, v ktorom sa rozvíjajú priateľské vzťahy, hodnoty a spoločné ciele,“ hovorí prezident, podľa ktorého je dôležité práve to, čo nás spája, viera a duchovný rozmer.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenské symboly vo Vatikáne


Vo Vatikánskych záhradách bola minulý rok za účasti prezidenta Pellegriniho vysadená tiež slovenská lipa, národný strom Slovákov, ako symbol mieru, domova a pohostinnosti. Spolu s mozaikou Sedembolestnej tak na tomto výnimočnom mieste vzniká osobitný priestor pripomínajúci slovenskú duchovnosť a kultúrnu identitu. „Verím, že toto posolstvo dôjde ku všetkým, ktorí navštívia toto nádherné miesto, tento malý kúsok Slovenska vo Vatikáne,“ povedal prezident.



Slovenská republika a Svätá stolica majú diplomatické vzťahy už 32 rokov. Podľa prezidenta majú naše väzby omnoho hlbšie korene, nachádzame ich v duchovnom dedičstve svätých bratov Cyrila a Metoda, v našej kultúre i konaní. „Spolu so Svätou stolicou zdieľame spoločné hodnoty - úctu k človeku, skutočnú slobodu, vzájomné porozumenie a dialóg. Tieto hodnoty formovali našu identitu a naše miesto v Európe,“ uviedol prezident SR.





Zdroj: SITA.sk - Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária
