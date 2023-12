Vianočné ruže opäť v centre pozornosti

O iniciatíve Stars for Europe

13.12.2023 (SITA.sk) -Už 23 rokov spolupracuje iniciatíva Stars for Europe s poprednými európskymi pestovateľmi vianočných ruží, aby zabezpečili ich dlhodobý predaj. Iniciatívu v súčasnosti podporujú spoločnosti Beekenkamp Plants, Dümmen Orange, Selecta One a Syngenta Flowers. Detailný prieskum trhu a skutočná vášeň pre rastliny pomáha iniciatíve Stars for Europe vytvárať každý rok nové kampane, ktoré nielen inšpirujú predajcov, ale upútajú tiež pozornosť spotrebiteľov a ukážu tieto vianočné stálice v novom svetle. Nielenže si dlhodobí zákazníci užívajú znovuzrodenie vianočných ruží, ale s podporou Stars for Europe sa aj nová generácia nakupujúcich zamiluje do týchto zimných hviezd.Kampaň Stars for Europe je momentálne aktívna v 22 krajinách po celej Európe, pričom v každej krajine sa snaží zabezpečiť rozsiahle mediálne pokrytie v médiách, vrátane televízneho a rozhlasového vysielania, tlače a online. V roku 2022 sa vďaka spoločnému úsiliu PR partnerov objavila kampaň Stars for Europe vo viac ako 4 200 publikáciách s dosahom viac ako 3,1 miliardy. Aktivity na sociálnych médiách dosiahli zásah viac ako 10 miliónov používateľov, zatiaľ čo videá SfE zamerané na sedem krajín dosiahli viac ako 118 000 zhliadnutí. Počet stiahnutí obsahu pre miesta predaja sa vyšplhal na 129 000, pričom tlačené materiály boli v tisíckach kusov distribuované v Nemecku a Poľsku, ktoré zostávajú pre tento typ materiálov dvomi najväčšími publikami."Vďaka kampani Stars for Europe sa môžeme inšpirovať zaujímavými, výnimočnými kompozíciami a využitím tejto rastliny. Kvalita, ktorú je možné sledovať naprieč všetkými jej kanálmi, je veľmi vysoká,” zhodnotila kampaň Anna Kaszewiak, marketingová expertka zo spoločnosti Bronisze, najväčšieho veľkoobchodu s kvetmi v Poľsku."Vianočné ruže už dávno stratili svoj imidž babičky, pričom oslovuje novú vzrušujúcu generáciu kupujúcich. Vďaka kampani SfE je zabezpečenie predaja v rámci tejto novej skupiny oveľa jednoduchší," povedala Caroline Marshall-Foster, generálna riaditeľka časopisu Florist Magazine a Good Florist Guide zo Spojeného kráľovstva.Kampaň SfE vychádza z poznania, že nie všetci predajcovia majú čas či zdroje na rozvoj zaujímavých marketingových a predajných iniciatív na podporu predaja vianočných ruží v predvianočnom období. SfE preto vyvinula materiály, ktoré možno ľahko využiť alebo prispôsobiť tak, aby pomohli zvýšiť záujem spotrebiteľov o vianočné ruže pred a počas vianočnej sezóny 2023. Záhradné centrá a kvetinárstva môžu použiť rôzne materiály, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, podľa toho, čo potrebujú.Obsah je navrhnutý tak, aby priamo aj nepriamo informoval o mnohých jedinečných charakteristikách vianočných ruží, čím pomáha nielen inšpirovať spotrebiteľov, ale ich aj lepšie vzdelávať o náročnom pestovaní týchto vianočných obľúbencov. Či už ide o vyzdvihnutie svetových úspechov v ich šľachtení, alebo poukázanie na osvedčené postupy pri ich pestovaní, obsah vytvorený iniciatívou SfE je rôznorodý, informatívny a zameraný na zvyšovanie úspechu predaja vianočných ruží.– profesionálne nafotené obrázky zobrazujú vianočné ruže v rôznych kompozíciách. Zachytávajú bohato prestreté stoly v červenej a zlatej až po ich umiestnenie doma v rôznych izbách s využitím kontrastných krémových a ružových farieb. Táto databáza je prvým miestom, kam zavítajú mnohí predajcovia a kvetinári. Tieto obrázky je možné využiť na zatraktívnenie obsahu na sociálnych sieťach, na zobrazenie dostupnej škály farieb týchto rastlín, môžu by inšpiráciou dekorácie pre spotrebiteľov v ich domácnosti a v neposlednom rade môžu pomôcť vytvoriť výnimočnú atmosféru na miesta predaja a plagátmi upútať pozornosť kupujúcich. http://www.starsuniteeurope.eu/sk/databaza-obrazkov – experti na sociálne médiá v rámci kampane SfE vytvorili tento rok viac obsahu ako kedykoľvek predtým. Postupne pripravujeme viac ako 10 mini videí, ktoré sú optimalizované na použitie na sociálnych sieťach a všetky obsahujú rady týkajúce sa základnej starostlivosti o vianočné ruže a návody na dekoráciu. Iniciatíva SfE sa tiež spojila s popredným nemeckým kvetinárom a spoločne vytvorili tri úžasné videá, kde ukázali, ako pripraviť viaceré kvetinové dekorácie. Ak by to nestačilo, na stránke SfE určenej predajcom bude k dispozícii aj grafika pre sociálne médiá na podporu týchto dôležitých predajných kanálov.– od Facebooku a Instagramu až po YouTube, iniciatíva Stars for Europe vytvorila online profil, ktorý ponúka skutočnú hmatateľnú hodnotu pre predajcov a kvetinárstva. Počnúc krátkym obsahom až po podrobné články o vianočných ružiach, ktorýkoľvek zo sociálnych kanálov SfE poskytuje užitočný a inšpiratívny obsah, ktorý možno rýchlo prispôsobiť a zdieľať prostredníctvom vlastných kanálov predajcov a vytvoriť tak svoj vlastný aktívny a pútavý profil. Zistite viac na: https://www.instagram.com/zivotskvetinami/ Okrem vyššie uvedeného obsahu a nástrojov ponúka SfE na stiahnutie aj množstvo propagačných materiálov pre predajné miesta. Tieto materiály sú vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri, napríklad pri vchode do obchodu, pri pokladni alebo vedľa výkladov vianočných ruží. Obsah, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, zahŕňa bannery, plagáty a POS materiály určené na vytváranie okamžitých reklamných riešení pre záhradné centrá, kvetinárstva a špecializovaných predajcov rastlín. Okrem toho v mnohých krajinách distribuuje SfE tlačené materiály priamo predajcom, pričom jedna takáto zákazníčka, pani Esslin, z 1a Gartencenter Ensslin v Nemecku, o dostupnom materiáli povedala: "Veľmi rada využívam POS materiály iniciatívy Stars for Europe, pretože sú dostupné za naozaj dobrú cenu a zobrazujú krásne motívy. Naši zákazníci od nás radi odchádzajú aj s malou pozornosťou a tipy na starostlivosť sú veľmi cenné."