Zamestnanosť takmer všade medziročne klesla, zamestnancov naberali len dve odvetvia

Najväčší úbytok bol v gastre

Zvýšenie len v štyroch odvetvaich

13.12.2023 (SITA.sk) - Medziročný pokles zamestnanosti evidovala v októbri tohto roka väčšina odvetví. Išlo o osem z desiatich mesačne sledovaných produkčných odvetví. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví, v priemysle, ubudlo medziročne 0,9 % zamestnancov, pričom zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 20 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca.Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 7,7 % evidovali činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Pokles zamestnanosti vyšší ako 2 % mali aj maloobchod, veľkoobchod a sektor ubytovania.Zamestnanosť rástla len v stavebníctve o 1 % a v informáciách a komunikácii o 1,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR V súhrne od začiatku tohto roka sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v štyroch z desiatich sledovaných odvetví, a to v stavebníctve, ubytovaní, informáciách a komunikácii a v predaji a oprave motorových vozidiel. Zamestnanosť v týchto odvetviach rástla len mierne, od 1 % do 2,1 %.Ostatné odvetvia zápasili s poklesom zamestnancov, ten bol najvýraznejší vo veľkoobchode, a to o 2,7 %.