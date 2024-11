Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave otvoria už tento piatok, Vallo slávnostne rozsvieti stromček

Návštevníkov poteší Vianočný les

Bratislavské Vianoce potrvajú do Troch kráľov

19.11.2024 (SITA.sk) - Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave otvoria už tento piatok 22. novembra. Hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Zuzana Bleho Francúzová informuje, že Bratislavské Vianoce sa začnú symbolickým rozsvietením vianočného stromčeka primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom a hosťami.„Kultúrny program nájdete nielen v centre mesta, ale aj v mestských častiach," priblížila hovorkyňa. Koncerty ponúkne Františkánske námestie so scénou Sviatky na Františkánskom každý piatok, sobotu a nedeľu. Primaciálne námestie a jeho Prívetivá zóna poskytnú pokojné zázemie nielen pre rodiny s deťmi či seniorov.„Okoloidúcich aj návštevníkov trhov poteší Vianočný les so stromčekmi s ozdobami detí zo základných, základných umeleckých a špeciálnych škôl," dodala.Hlavný vianočný trh s tradičnou aj nezvyčajnou ponukou bude aj tento rok na Hlavnom námestí. Nebudú chýbať stánky neziskových organizácií a stánky s vianočným tovarom. Tohtoročné Bratislavské Vianoce potrvajú až do Troch kráľov.Od piatku do nedele budú zapĺňať nielen centrum mesta koncerty, ale aj špeciálny program na sviatok svätého Mikuláša a svätú Luciu. Kompletné informácie sú zverejnené na webe bratislavskevianoce.sk.