Pellegrini sa stretol s českým exprezidentom Klausom a jeho manželkou, opísal ho ako inšpiratívnu osobnosť (foto)

Je inšpiratívnou osobnosťou

Obhajoba národno-štátnych záujmov

19.11.2024 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol s bývalým českým prezidentom Václavom Klausom . Zhodli sa na tom, že vzťahy medzi oboma národmi sú také kvalitné a srdečné, že dočasné nedorozumenia medzi súčasnými vládami ich nemôžu narušiť.Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR , Pellegrini privítal Klausa a jeho manželku a bývalú českú veľvyslankyňu na Slovensku Líviu v Prezidentskom paláci. Český exprezident je podľa Pellegriniho inšpiratívna osobnosť s bohatými skúsenosťami v oblasti česko-slovenských vzťahov.„Bol to on, kto spoločne s Vladimírom Mečiarom viedol zásadné politické rozhovory o vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky – a ostane navždy zapísané vo svetovej histórii, že tento rozchod sa udial mierovo, kultivovane a bez akéhokoľvek násilia," skonštatovala slovenská hlava štátu.Prezident SR dodal, že počas svojho mandátu sa Klaus stýkal so slovenskými politikmi z rôznych častí politického spektra a vzájomné vzťahy medzi obomi štátmi udržiavali na vysokej úrovni.„Pochádzame z rôznych politických a ideologických prostredí, ale na jednom sa určite zhodneme: obhajoba národnoštátnych záujmov svojej vlasti je povinnosťou každého prezidenta, bez ohľadu na jeho politický príbeh. Pán prezident Klaus má túto misiu za sebou, ja sa budem snažiť ju zo všetkých síl napĺňať," vyjadril sa Pellegrini.