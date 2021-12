Vianočné trhy v Košiciach sa neuskutočnia, podávať sa nebude ani tradičný Primátorský punč

Drevené stánky zostanú zavreté

Z plánov vypadol Detský Silvester

Na ľudí čakajú aj anjelici

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vianočné trhy tento rok v Košiciach nebudú. Hygienici košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) skonštatovali, že pri súčasne platných pandemických opatreniach nevidia žiadnu možnosť, aby mesto mohlo, hoci len v obmedzenej miere, zorganizovať toto podujatie.Nič na tom nezmenilo ani utorkové rozhodnutie vlády, podľa ktorého od piatka 17. decembra bude platiť len zákaz nočného vychádzania od 20:00 do 5:00 nasledujúceho dňa.Toto rozhodnutie sa totiž nevzťahuje na hromadné podujatia, medzi ktoré patria aj Vianočné trhy. Informovala o tom Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice.Uskutočniť sa nemôžu ani sprievodné kultúrne podujatia na pódiu pri súsoší Immaculata, ktoré mali Vianočné trhy spestriť.Rovnako tak nebude umožnený predaj ani v jednom z 10 drevených stánkov, ktoré od konca novembra dotvárajú kolorit Hlavnej ulice.Takýto režim v stánkoch sa týka aj podávania Primátorského punču, ktorý musel byť takisto zrušený.Otáznikom zatiaľ zostáva, v akej forme a podobe sa uskutočnia oslavy Nového roka v Košiciach. Mesto má aj naďalej pripravený program aj s vystúpeniami umelcov alebo ohňovou šou.Z plánov zatiaľ definitívne vypadol Detský Silvester v Historickej radnici, ktorý tam nebude možné zorganizovať, keďže by sa konal vo vnútorných priestoroch.„V prípade, ak by sa uvoľnili aspoň niektoré pandemické opatrenia, chystá sa mesto v obmedzenej miere potešiť svojich obyvateľov pôvodne plánovaným programom. Definitívne rozhodnutie padne v najbližších dňoch podľa toho, aké by mali byť koncom roka platné pandemické opatrenia a nariadenia hygienikov,“ uviedla Poľová.Predvianočnú atmosféru si Košičania môžu spríjemniť v Mestskom parku, ktorý sa od uplynulého piatka premenil na krajinu Rozprávkovo.V rámci Košických rozprávkových Vianoc tam na nich každý deň od 16:30 čakajú nasvietené postavičky na motívy najznámejších slovenských rozprávok.Okrem toho sa v centre mesta môžu pokochať aj vianočnou výzdobou na Hlavnej, Bielej, Františkánskej, Uršulínskej alebo Univerzitnej ulici. Čakajú na nich aj anjelici pri Spievajúcej fontáne a Michalskej kaplnke.Ešte tento týždeň by sa po oprave poškodenej svetelnej inštalácie mal opätovne rozsvietiť aj most pri Kunsthalle na Štefánikovej ulici, ktorého káble nedávno poškodili vandali.