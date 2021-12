Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú získal ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, prevzala jeho dcéra

Rusko je súčasťou Európy

Prežil otravu a skončil vo väzení

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia pre väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v stredu prevzala v Európskom parlamente jeho dcéra za potlesku v stoji prítomných zákonodarcov.Daria Navaľná mala pri svojom prejave pred europoslancami zarámovanú fotografiu svojho otca a vyjadrila sa proti pragmatickým prístupom k Rusku a autoritárskym režimom.Dvadsaťročná Navaľná povedala, že napísala svojmu otcovi, aby zistila, aké posolstvo by chcel odovzdať.„Povedz, že nikto sa nemôže odvážiť stotožňovať Rusko s Putinovým režimom. Rusko je súčasťou Európy a my sa snažíme stať jej súčasťou,“ povedal podľa jeho dcéry Navaľnyj.„Ale tiež chceme, aby Európa bojovala sama za seba. Usilujeme sa o Európu ideí, oslavy ľudských práv, demokracie a integrity. My nechceme Európu kancelárov a ministrov, ktorí snívajú o tom, že dostanú prácu v predstavenstve Putinových štátnych spoločností alebo sa budú plaviť na jachtách oligarchov,“ uviedla tiež v prejave.Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli označil 45-ročného Navaľného za politického väzňa a znovu vyzval na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.Navaľnyj vlani prežil otravu nervovoparalytickou látkou, z ktorej obviňuje Kremeľ a ten to popiera. Z otravy sa liečil niekoľko mesiacov v Nemecku a po návrate do vlasti v januári ho zatkli a poslali do väzenia.Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje Európsky parlament každoročne od roku 1988 výnimočným osobnostiam alebo organizáciám, ktoré významnou mierou prispeli k boju za ľudské práva alebo demokraciu.Vlani cenu pomenovanú po sovietskom fyzikovi a disidentovi Andrejovi Sacharovovi získala bieloruská demokratická opozícia.