Vianočné trhy v Košiciach sa začnú skôr, budú mať ekologický rozmer

Ilustračná snímka.

Košice 22. novembra (TASR) – Viaceré novinky budú sprevádzať tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce, ktoré budú mať svoj 25. ročník. Vianočné trhy sa začnú na Hlavnej ulici prvýkrát už 1. decembra. Slávnostné otvorenie kultúrnych podujatí s rozsvietením vianočnej výzdoby a stromčeka bude tradične 5. decembra o 17.00 h.V rámci trhov bude návštevníkom ponúkať rôzne občerstvenie a suveníry 47 stánkov, a to od 9.00 do 22.00 h. Tohtoročnou podmienkou pre trhovníkov je podávanie jedál a nápojov výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných plastov, v ekologických materiáloch alebo papierových obaloch.priblížil primátor mesta Jaroslav Polaček.Stánky budú otvorené do 23. decembra, možnosť predaja v nich však bude až do 6. januára. Súčasťou trhov aj tento rok bude anjelská kapustnica či predaj primátorského punču, ktorého celý výťažok pôjde na charitatívne účely.Dominantou centra Košíc bude vianočný stromček – 22 metrov vysoký smrek obyčajný, na ktorom bude žiariť 2000 metrov animovanej svetelnej reťaze s takmer 14.000 LED svetielkami. K sviatočne vyzdobenej Hlavnej a Bielej pribudne tento rok aj Uršulínska ulica. Súčasťou výzdoby bude opäť niekoľko nových 2D a 3D svetelných prvkov.Mozaika Vianoc bude pozostávať z takmer 60 hlavných i sprievodných podujatí, na ktorých sa zúčastní viac ako 1000 účinkujúcich. Na deti bude čakať vynovená tvorivá dielňa Perníkovo v parku za hlavným pódiom. Súčasťou ponuky budú opäť Ľadové sochy aleboso stredovekou rekonštrukciou oslavy zimných sviatkov.Oslavy príchodu nového roku odštartuje 31. decembra Detský Silvester o 10.00 h. V programe veľkého Silvestra od 20.00 h s polnočným ohňostrojom vystúpia napríklad Nicole McCloud, Michaella či ľudová hudba Stropkoviani.informoval vedúci referátu kultúry a marketingu magistrátu Richard Herrgott.Obyvatelia mesta dostanú do poštových schránok bulletin s programom Košických rozprávkových Vianoc, ktorý vyšiel v náklade 55.000 kusov.