PS-Spolu vyzýva SNS, aby stiahla novelu o interrupciách

Na archívnej snímke (vľavo) Miroslav Beblavý (SPOLU-OD) a Michal Truban (Progresívne Slovensko). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) – Koalícia mimoparlamentných strán PS-Spolu vyzýva vládnu SNS, aby stiahla podľa nich škodlivý a zbytočný interrupčný návrh. TASR o tom informovala hovorkyňa PS-Spolu Silvia Hudáčková.povedal poslanec NR SR Alan Suchánek (nezaradený) na margo návrhu SNS, ktorý zahŕňal aj počúvanie tlkotu srdca plodu dieťaťa v prvom trimestri tehotenstva.V súvislosti s návrhom národniarov zvoláva PS-Spolu na utorok (26. 11.) o 16.00 h demonštráciu pred budovu Národnej rady (NR) SR.Ústavnoprávny výbor NR SR odobril návrh, ktorý by mal zvýšiť povinnú informovanosť žien pred vykonaním interrupcie. Novela z dielne SNS by sa ešte mala zmeniť, a to tak, aby sa vypustilo počúvanie tlkotu srdca cez ultrazvuk. Pozmeňujúci návrh by mali predložiť v pléne.Návrhom chcú poslankyne za SNS tiež zakázať reklamy umelého prerušenia tehotenstva, za porušenie zákazu by hrozila pokuta vo výške 66.400 eur. Poslankyne chcú vylúčiť z dovolenej reklamy umelé prerušenie tehotenstva pri zdravotníckych pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.