Vianočné turné Roba Opatovského prekonalo očakávania

Koncerty si pozreli tisícky divákov, UVIEDOL DO ŽIVOTA rovnomenný album a záznam bratislavského koncertu odvysiela v zázname aj Rádio Slovensko.

„Atmosféra gradovala z koncertu na koncert,” spomína R. Opatovský. Rodák z Trnavy mal pred prvým koncertom v jeho rodnom meste aj trochu nervozity: „Ľudia mňa aj môjho kolegu Bystríka prijali tak krásnou atmosférou a dopriali nám nádherné emócie.” Poslednou skladbou koncertu bola skladba V bájnom Betleheme, ktorá ľudí postavila zo sedadiel. „Je to pre mňa odkaz od fanúšikov, že táto skladba by mala byť bodkou albumu Šťastné a Veselé a zaslúži si videoklipové stvárnenie. Do skladby sa premietli spomienky a emócie na mojich starých rodičov, ktorí vždy na Vianoce mali krásny Betlehem a ja som sa na neho nevedel vynadívať!”

Fanúšikovia si s Robom Opatovským spievali skladby zo všetkých vydaných albumov. „Počas koncertu v Bratislave sme uviedli do života album spolu s Bystríkom a Romanom Bombošom. Verím, že tieto vianočné koncerty budú mať pokračovanie a mojím snom je spievať spoločne so symfonickým orchestrom a s mojimi priateľmi, s ktorými som nahral nádherné vianočné skladby ako napríklad Čas sviečok, Vianoce, Poďme si priať či Na kopce!,” naznačil spevák plány do možno už budúceho roka.

Bratislavský koncert odvysiela Rádio Slovensko zo záznamu v predpremiére na Štedrý deň, 24. decembra, o 23:00 a v premiére na spevákovej narodeniny, 25. decembra o 17:00.

„Do mája bol smutný a odvtedy šťastný, veselý a krásny,” zhodnotil rok 2022 z jeho pohľadu Robo Opatovský. „Muzikant, ktorý nehrá, je ako kvet, ktorý nepolievate. Od mája sme začali hrať, zrazu som sa nadýchol, dostal som tú vodu, čo ma drží nad vodou a rozkvitol som “ spomína teraz už s úsmevom.

Prípravy na vianočné sviatky však vrcholia a spevákovi sa aj napriek nabitému programu podarilo stihnúť aj vianočné nákupy: „Pozorne som počúval, čo má rada moja žena Katka aj dcéra Hanka. Asi ich prekvapím. Verím, že budú naozaj spokojné s tým, čo som im pripravil. Moja žena dvakrát zareagovala pri niečom, čo by mohlo byť darčekom a myslím si, že ženy sa niekedy oplatí počúvať. (úsmev)”

V roku 2023 pripravuje Robo Opatovský na jar malé klubové turné, nové single a pokračovať aj letnými vystúpeniami. „Budem tvoriť materiál na nový album. Zatiaľ neviem, kedy vyjde, ale už na ňom chcem pracovať. Určite by som však chcel vydať dva-tri single. Pracovať na všetkom začíname už v januári, tak dúfam, že to vyjde,” dodal na záver.