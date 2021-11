Vianočný kultúrny program v Poprade nečakajte. Trhy budú len s remeselníkmi, no bez gastro stánkov

Vianočný trh sa bude riadiť COVID semaforom

Mesto zrušilo všetky kultúrne podujatia

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Poprad v tomto roku neponúkne bohatý vianočný kultúrny program. Aj tradičný jarmok nahradí iba trojdňový trh s remeselníkmi bez gastro stánkov a sprievodného programu.Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa mesta Jarka Hlavačová, podľa ktorej síce mesto malo pripravenú pestrú vianočnú nádielku, no pre opatrenia súvisiace s pandémiou od nej muselo upustiť. V tomto roku nebude ani samostatný program venovaný príchodu Mikuláša.Podľa Hlaváčovej mesto Poprad situáciu denne monitoruje a riadi sa výhradne nariadeniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Aj vstup na vianočný trh bude preto nastavený podľa COVID semaforu v čase spustenia trhov.„Ak sa situácia zmení, mesto na to bude reagovať,“ skonštatovala hovorkyňa.Popradská samospráva práve pre veľmi nepriaznivú epidemickú situáciu zrušila od pondelka 7. novembra až do odvolania všetky plánované kultúrne podujatia.„Okrem vianočného trhu rátame len s jednoduchým rozsvietením vianočnej výzdoby a štyrmi adventnými vežovými koncertami,“ dodala hovorkyňa k vianočnému programu. V súvislosti s výzdobou, ktorá každoročne patrí medzi najkrajšie na Slovensku, uviedla, že mesto chce aj v tomto roku prekvapiť. Pôjde najmä o obmeny a presuny výzdoby aj nové, finančne nenáročné prvky.„Kilometre svetelných girlánd, postavičky i hviezdy budú len malou časťou vianočného osvetlenia a výzdoby. Viac však prezrádzať dopredu nebudeme,“ naznačila. Zároveň dodala, že vianočná výzdoba zhasne skôr ako v minulých rokoch, a to hneď po Troch kráľoch.