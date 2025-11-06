|
Štvrtok 6.11.2025
Úvodná strana
06. novembra 2025
Vianočný stromček už osadili v Bratislave aj Prešove. Kedy návštevníkov privítajú prvé stánky? – VIDEO
Symbol Bratislavských Vianoc - vianočný stromček, v utorok dorazil na Hlavné ...
6.11.2025 (SITA.sk) - Symbol Bratislavských Vianoc - vianočný stromček, v utorok dorazil na Hlavné námestie. Ako informovala hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Zuzana Bleho Francúzová, prípravy festivalu sú v plnom prúde a prvé stánky privítajú návštevníkov 27. novembra. Otvorenie Hlavného vianočného trhu je naplánované na 28. novembra o 18:00, stromček sa slávnostne rozsvieti o 18:15.
"Novinkou je znovuotvorenie Hlavného vianočného trhu po dvojdňovej prestávke počas vianočných sviatkov už 26. decembra," priblížila hovorkyňa. Bratislavské Vianoce potrvajú do 6. januára 2026. Na Primaciálnom námestí vyrastie aj tento rok Vianočný les a inkluzívna Prívetivá zóna. Do Bratislavských Vianoc sa programom zapojí 16 mestských častí a niektoré mestské organizácie. V piatok sa otvoria aj Staromestské vianočné trhy.
Hudobný program Bratislavských Vianoc, zostavený vďaka Programovej vianočnej výzve, prinesie viac ako 40 koncertov a ďalšie sprievodné podujatia. "Pódium vždy v piatok, sobotu a nedeľu zaplnia vianočnými melódiami folklórne skupiny, zbory aj ľudové hudby z rôznych krajov Slovenska," poznamenala Bleho Francúzová. Ako dodala, koledy a vinše popretkávajú hudobní hostia ako skupina Le Payaco, Katka Koščová či Cigánski diabli.
V uličkách Starého mesta sa aj túto zimu bude skrývať Škriatok Krémeš. "Interaktívna hra "Škriatkovo kúzlo" o hľadaní domova pre škriatka spríjemní deťom čas strávený na trhoch a zavedie malých zvedavcov do ôsmich rozprávkových okien," uviedla ďalej hovorkyňa. Hra je bezplatná, k jej zahraniu stačí mobilný telefón a stiahnutá aplikácia.
Na Hlavnom a Primaciálnom námestí vyrastie 74 stánkov, jedlá a nápoje ponúkne 45 predajcov. "Stánky nebudú ponúkať iba vyhľadávané sviatočné špeciality a nápoje. Ručne vyrábané ozdoby, výrobky z včelieho vosku, keramiku či kožené výrobky a iné tradičné remeselnícke výrobky ponúkne 25 z nich," poznamenala hovorkyňa. V štyroch stánkoch odprezentuje svoju činnosť a projekty deväť neziskových organizácií. Ceny za prenájom stánkov sa oproti minulému roku nezvyšovali.
"Už niekoľko rokov sa snaží BKIS vytvoriť počas Bratislavských Vianoc podmienky pre užitie si atmosféry aj ľuďom s obmedzeniami, pre ktorých je pohyb v dave na Hlavnom vianočnom trhu náročný. Vďaka partnerstvu s IKEA po tretí raz v tesnej blízkosti Hlavného vianočného trhu vznikne na Primaciálnom námestí Prívetivá zóna - príjemné miesto pre rodiny s deťmi, seniorky, seniorov a zraniteľné skupiny," priblížila hovorkyňa.
Na Primaciálnom námestí vyrastie aj Vianočný les zo 40 stromčekov. Ručne robenými ozdobami ich vyzdobia žiaci bratislavských základných, umeleckých, ale aj špeciálnych škôl z rôznych mestských častí. Tesne pred Vianocami poputujú do charitatívnych organizácií, domovov sociálnych služieb, združení pre ľudí bez domova aj do rodín v náročnejšej sociálnej situácii.
Všetky informácie o Bratislavských Vianociach sú dostupné na www.bratislavskevianoce.sk. Partnermi sú Bratislava - hlavné mesto SR, Staré Mesto, Bratislava Tourist Board, IKEA, ÚĽUV, Slovenská sporiteľňa, Orange, Stará tržnica, Technické siete Bratislava. Bratislavské Vianoce sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Tohtoročný vianočný stromček sa už týči aj v centre mesta Prešov, ktorý má zaujímavý príbeh. Pochádza zo súkromnej záhrady na Korabinského ulici v Ľuboticiach a slávnostne ho rozsvietia deti počas mikulášskej akcie ako súčasti prešovských vianočných trhov.
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, 13,5 metra vysokú jedľu bielu mestu darovali manželia Krajčiovci z obce Ľubotice. Stromček, ktorý pred 23 rokmi kúpili svojmu synovi k 20. narodeninám, teraz ako dar mestu prinesie radosť všetkým Prešovčanom.
"Krásny stromček tak prinesie radosť hneď dvakrát. Tak, ako ju pred 23 rokmi priniesol ich synovi, tak bude teraz tešiť aj Prešovčanov a návštevníkov nášho mesta, ktorým spríjemní predvianočnú atmosféru," uviedla Šitárová.
Stromček umiestnili pracovníci Technických služieb mesta Prešov pred Konkatedrálu sv. Mikuláša, kde sa stane jednou z hlavných dominánt vianočnej výzdoby. Pre jeho bezpečné osadenie dostal stabilný betónový základ, ktorý je zaistený drevenými klinmi. Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční 6. decembra, keď ho počas tradičného podujatia Mikulášsky darček rozsvietia deti spolu so Svätým Mikulášom.
Okrem hlavného stromčeka pred konkatedrálou budú súčasťou výzdoby aj menšie vianočné stromčeky v Južnom parku a okolí Hlavnej ulice. Do ich výzdoby sa zapoja deti z prešovských materských a základných škôl, ktoré budú vyrábať ozdoby z recyklovaných a ekologických materiálov.
Mesto Prešov tento rok ladí vianočnú výzdobu do zlatej a briliantovo bielej farby. Postupne pribúdajú aj svetelné dekorácie, ktoré dotvoria predvianočnú atmosféru v historickom centre. Vianočné stromčeky rozsvietia aj vo všetkých mestských častiach.
