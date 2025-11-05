Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

05. novembra 2025

Za šéfa českého parlamentu zvolili krajne pravicového Tomia Okamuru


Tagy: Český parlament predseda

Za hlavu českej Snemovne zvolili predsedu krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru. Informuje o tom ...



czech_republic_election_preview_51967 2cab4abd569c474f99426ff0152e2f56 3 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Za hlavu českej Snemovne zvolili predsedu krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru. Informuje o tom spravodajský web iDNES.


Budem nestranným predsedom všetkých," sľúbil Okamura. „Volebný boj, v ktorom sme stáli proti sebe, je za nami a pred nami naopak spoločná práca v prospech našej krajiny a našich občanov, " povedal líder SPD.

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura predtým kolegov v Snemovni vyzýval, aby jeho mladšieho brata za šéfa dolnej komory parlamentu nevolili. „Môj brat je vážna bezpečnostná hrozba,“ povedal Hayato Okamura. „Považujem za vážnu hrozbu voliť do pozície predsedu Snemovne človeka, ktorý je kontinuálne mnoho a mnoho rokov vari najvýraznejšou politickou postavou v našej spoločnosti, ktorá spochybňuje naše členstvo v Európskej únii a v NATO,“ vyhlásil.


Zdroj: SITA.sk - Za šéfa českého parlamentu zvolili krajne pravicového Tomia Okamuru © SITA Všetky práva vyhradené.

