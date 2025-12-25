Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

25. decembra 2025

Vianočný zázrak Burkiny Faso na africkom šampionáte, zápas Alžírska ozdobil Zinedine Zidane


Africký pohár národov v Maroku priniesol v doterajšom priebehu viacero dobrých zápasov, ale najstrhujúcejšiu koncovku mal stredajší „vianočný duel“ Burkiny Faso s Rovníkovou Guineou. V zápase E-skupiny sa ...



zinedine zidane 1 676x471 25.12.2025 (SITA.sk) - Africký pohár národov v Maroku priniesol v doterajšom priebehu viacero dobrých zápasov, ale najstrhujúcejšiu koncovku mal stredajší „vianočný duel“ Burkiny Faso s Rovníkovou Guineou. V zápase E-skupiny sa všetko podstatné z gólového pohľadu udialo až na konci. Ešte predtým v úvode druhého polčasu dostal Basilio Ndong po intervencii videoasistenta rozhodcu (VAR) červenú kartu za nešetrný zákrok a Burkina Faso dostala príležitosť na dlhú presilovku.


V 71. minúte gól favorita neplatil pre ofsajd a o 14 minút neskôr prišiel šok pre Burkinu Faso, keď Marvin Anieboh po ojedinelom rohovom kope hlavičkou poslal loptu do siete. Rovníková Guinea mala na dosah prekvapujúce víťazstvo, ale v závere osemminútového nadstaveného času dvakrát inkasovala a prehrala 1:2.

„Po tomto víťazstve cítim veľkú radosť. Nevzdali sme sa napriek tomu, že sme prehrávali. Strelili sme dva góly a vyhrali zápas. Je v našej povahe nezastaviť sa alebo nestratiť vieru, keď prehrávame alebo čelíme porážke,“ povedal pre web Africkej futbalovej konfederácie (CAF) obranca nemeckého Bayeru Leverkusen Edmond Tapsoba, ktorý v 98. min hlavičkou rozhodol o triumfe Burkiny Faso.



V rovnakej skupine sa duel Alžírska proti Sudánu skončil jasným víťazstvom „púštnych líšok“ 3:0, ale väčšiu pozornosť na seba strhol Zinedine Zidane. Francúzsky majster sveta z roku 1998 si bol naživo pozrieť zápas v Rabate, v ktorom si mohol vychutnať čisté konto i viaceré dobré zákroky svojho syna Lucu v bránke Alžírska.

Keď Zidana ukázali na veľkoplošnej obrazovke, diváci začali nadšene aplaudovať a zdalo sa, že chvíľu si chcú užiť aj samotní aktéri na trávniku, ktorí na chvíľu spomalili hru.

Na Štedrý deň sa na africkom šampionáte udial ešte jeden zaujímavý moment. V drese Mozambiku proti Pobrežiu Slonoviny (0:1) nastúpil krídelník Elias „Domingues“ Pelembe, čím sa vo veku 42 rokov stal druhým najstarším hráčom v histórii APN. Rekord patrí egyptskom brankárovi Essamovi El-Hadarymu, ktorý v minulosti na APN chytal ako 44-ročný ročný.




